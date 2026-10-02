CORE XIMENA MONTAÑA ADVIERTE SOBRE RECORTES PRESUPUESTARIOS Y SUS POSIBLES EFECTOS EN LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO EN MAGALLANES

La consejera regional de Última Esperanza abordó en el programa Buenos Días Región las preocupaciones por una eventual reducción de hasta un 15% de los recursos regionales, además de los desafíos de infraestructura de Puerto Natales y la continuidad del Plan de Zonas Extremas.

La eventual reducción del presupuesto regional para 2027 y sus posibles consecuencias en la inversión pública, el empleo y el desarrollo de Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional por la provincia de Última Esperanza, Ximena Montaña, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio matinal, la autoridad manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) experimente una disminución inicial del 7%, que, al considerar otros factores presupuestarios e inflacionarios, podría alcanzar una reducción total del 15%.

Montaña explicó que las primeras alertas surgieron durante el aislamiento que afectó a Puerto Williams, instancia en la que el gobernador regional habría informado sobre las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda y la posibilidad de una rebaja de los recursos destinados a los gobiernos regionales.

Posteriormente, la confirmación de que el recorte sería incorporado en el proyecto de Ley de Presupuestos motivó a un grupo de ocho consejeros regionales a emitir una declaración pública para expresar su inquietud antes de que la iniciativa ingresara a su tramitación legislativa.

“Reducir el presupuesto del FNDR significa menos inversión para Magallanes. El presupuesto se compone de proyectos que vienen de arrastre, que son proyectos que nosotros aprobamos este año, pero que no se alcanzaron a ejecutar y quedan como arrastre para el próximo año. Cuando se nos reduce el presupuesto, lo que hacemos es tener menor disponibilidad de recursos”, explicó.

En ese contexto, advirtió que una disminución de los fondos disponibles podría limitar la aprobación de nuevas iniciativas, dado que una parte importante de los recursos tendría que destinarse a compromisos adquiridos en años anteriores.

La consejera señaló que esta situación podría afectar distintas áreas, entre ellas salud, educación, infraestructura, servicios básicos y programas sociales. Como ejemplo, mencionó la reciente aprobación de más de 8 mil millones de pesos para contribuir a la reducción de las listas de espera en la región, así como el financiamiento que entrega el Gobierno Regional para la reparación de establecimientos educacionales en las distintas comunas.

“Magallanes es una región aislada que depende mucho de la inversión pública, tanto de los ministerios como principalmente también de los gobiernos regionales. En ese sentido, nosotros tenemos mucho susto de las consecuencias que pueda tener esta reducción presupuestaria, porque menos inversión significa un golpe en la economía regional y, por supuesto, esto podría traducirse en menos empleo”, sostuvo.

Montaña también vinculó sus preocupaciones con las proyecciones de pérdida de puestos de trabajo que, según indicó, fueron presentadas por la Cámara Chilena de la Construcción ante el Consejo Regional durante el primer semestre. En esa oportunidad, se habría advertido sobre la posibilidad de que alrededor de 1.700 empleos desaparezcan de aquí a diciembre.

Incertidumbre por el Plan de Zonas Extremas

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la continuidad del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), instrumento que la consejera calificó como fundamental para financiar obras de infraestructura en territorios aislados y con baja densidad poblacional.

Al respecto, recordó que este mecanismo contempla una metodología de evaluación distinta a la del FNDR tradicional, lo que permite impulsar proyectos de alto costo que difícilmente podrían concretarse bajo los criterios convencionales de rentabilidad social.

Como ejemplos, mencionó el muelle multipropósito de Puerto Williams y la carretera que conecta Vicuña con Yendegaia, en Tierra del Fuego, iniciativas que, a su juicio, reflejan la importancia de contar con instrumentos de financiamiento adaptados a las características geográficas y demográficas de la región.

Sin embargo, manifestó inquietud por la falta de certezas respecto de los recursos que estarán disponibles para el próximo año y por los montos que aún no se habían transferido para la ejecución del plan durante 2026.

“Hoy día nosotros vemos que la plata que solicitamos para el año 2026 del Plan de Zonas Extremas todavía no se nos entrega y estamos a 2 de octubre, fines de año, y todavía no recibimos la totalidad del dinero programado para el 2026. Yo no sé qué va a pasar el próximo año, nosotros no sabemos si nos van a reducir el dinero de los convenios de programación”, afirmó.

En esa línea, advirtió que la incertidumbre financiera también podría repercutir en la participación de empresas en futuras licitaciones y en la generación de puestos de trabajo asociados a grandes obras de infraestructura.

La autoridad sostuvo que la planificación a largo plazo y la disponibilidad de recursos son factores relevantes para atraer inversión privada, especialmente en una región donde la ejecución de proyectos públicos representa una fuente importante de actividad económica.

Asimismo, recordó la existencia de convenios de programación con los ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas, además de iniciativas vinculadas a la Empresa Portuaria Austral, cuyo desarrollo también considera fundamental para el crecimiento regional.

Servicios básicos y desafíos de infraestructura en Puerto Natales

Durante la conversación, Montaña también se refirió a distintas necesidades de infraestructura que enfrenta Puerto Natales, particularmente en materia de transporte público, abastecimiento de gas, disponibilidad de agua potable y gestión de residuos.

Respecto de la próxima puesta en marcha del transporte público mayor en la comuna, manifestó su satisfacción por la concreción de una iniciativa que, según indicó, se había impulsado durante varios años y que permitirá establecer recorridos por las principales arterias de la ciudad, complementados con el servicio de taxis colectivos en sectores residenciales y calles de menor tamaño.

La consejera destacó especialmente los beneficios que el nuevo sistema podría representar para estudiantes y adultos mayores, considerando las dificultades que existen actualmente para encontrar locomoción durante los horarios de mayor demanda.

“Yo siento que aquí los principales beneficiados van a ser los estudiantes, los escolares que de pronto se demoran en tomar locomoción y es un tema en todos lugares. Entre 20 para las 8 y las 8 es muy difícil tomar un colectivo en Natales y yo creo que aquí los estudiantes van a ser los principales beneficiados”, comentó.

En cuanto al abastecimiento de servicios básicos, insistió en la necesidad de avanzar en los estudios para identificar una segunda fuente de agua potable para Puerto Natales, considerando el crecimiento de la ciudad y la dependencia de una única fuente de suministro.

También expresó preocupación por el estado del gasoducto que abastece a la comuna y la necesidad de concretar su reemplazo por una infraestructura de mayor capacidad.

Como antecedente, recordó un episodio ocurrido durante un invierno particularmente frío, cuando las temperaturas descendieron hasta los 17 grados bajo cero y el aumento de la demanda provocó una disminución de la presión del suministro de gas.

“Yo me acuerdo que estábamos allá y había tanta demanda de gas que bajó la presión de gas y había estufas que no podían estar encendidas y no teníamos cómo calefaccionarnos”, relató.

La consejera señaló que el proyecto para construir un nuevo gasoducto desde Punta Arenas hacia Puerto Natales está contemplado en el Plan de Zonas Extremas y representa una inversión de gran magnitud, cuya priorización considera indispensable para garantizar el abastecimiento energético de la comuna.

En materia de residuos, advirtió que una eventual reducción presupuestaria también podría dificultar el financiamiento de proyectos necesarios para la provincia, entre ellos el cierre del vertedero de Puerto Natales y la habilitación del futuro relleno sanitario.

Cuestionamientos por las obras del aeródromo Teniente Julio Gallardo

Otro de los temas abordados fue el calendario de ejecución de las obras proyectadas para el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, respecto de las cuales Montaña reiteró sus cuestionamientos por la posibilidad de que los trabajos se desarrollen durante enero y febrero, meses de mayor actividad turística en la provincia.

La consejera indicó que ha realizado gestiones y oficios ante el Ministerio de Obras Públicas para solicitar que se evalúen alternativas que permitan ejecutar las obras durante períodos de menor demanda, como noviembre y diciembre o, eventualmente, marzo y abril.

A su juicio, la programación de los trabajos durante la temporada alta podría generar consecuencias para el turismo y para distintos sectores económicos que dependen de la conectividad aérea.

“Yo sigo teniendo mis resquemores y sigo oficiando al Ministerio de Obras Públicas porque me llama mucho la atención que vayan a hacer las obras justamente en enero y en febrero, que es cuando más trabajo tiene la gente, el turismo. Yo siempre fui contraria a eso”, manifestó.

Además, cuestionó la falta de instancias de diálogo con los gremios y la comunidad durante la definición del calendario, y expresó dudas sobre la suficiencia de las medidas de mitigación previstas para enfrentar los efectos que podrían ocasionar las intervenciones.

Soberanía y preocupación por el financiamiento de las zonas extremas

Hacia el final de la entrevista, la consejera regional abordó la relación entre el financiamiento público, el desarrollo de los territorios australes y la soberanía nacional, en el contexto de las recientes discusiones sobre la protección de las zonas extremas.

Montaña planteó que la defensa de la soberanía no debe limitarse a las capacidades militares y estratégicas del país, sino que también debe considerar las condiciones de vida de quienes habitan los territorios más apartados.

“La soberanía, por supuesto que tiene que defenderse con Fuerzas Armadas, pero se les olvida otra patita de la mesa y tiene que ver con que la soberanía también la hacen las personas que habitan los territorios extremos. La soberanía la hacemos nosotros, los que vivimos en las zonas extremas”, expresó.

En ese sentido, llamó a considerar las particularidades de Magallanes al momento de definir las asignaciones presupuestarias nacionales y sostuvo que las reducciones de recursos tienen un impacto distinto en una región caracterizada por su aislamiento y sus altos costos de construcción y conectividad.

Finalmente, manifestó inquietud por eventuales ajustes en materia educacional, especialmente por sus posibles efectos en los liceos bicentenario y en la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico, beneficio que, según señaló, ha permitido a numerosas familias de Puerto Natales acceder por primera vez a un equipo tecnológico.

“Yo he visto cómo hay familias de escasos recursos que esperan que su hijo llegue a séptimo básico para tener el primer computador de la familia, entonces aquí la brecha digital viene a aumentarse”, afirmó.

La consejera concluyó reiterando su disposición a defender los recursos regionales durante la discusión presupuestaria y llamó a los parlamentarios de Magallanes a considerar las necesidades del territorio en el debate de la Ley de Presupuestos 2027.





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