PUERTO TORO RECIBE POR PRIMERA VEZ AL CONSEJO REGIONAL: ELECTRICIDAD, EDUCACIÓN Y CONECTIVIDAD ENTRE LAS PRINCIPALES URGENCIAS

Luego de dos horas de navegación desde Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, capital provincial de la Antártica; el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto a todos los integrantes del Consejo Regional, además del alcalde Patricio Fernández y el Delegado Presidencial Provincial, Rodolfo Moncada; llegaron hasta Puerto Toro, la localidad más apartada de Chile, para celebrar allí la sesión ordinaria N°23 del periodo.

Previo al inicio de la sesión, ocurrida en el Gimnasio Municipal de Puerto Toro José Catrín Mascareño, su hijo, del mismo nombre, expuso ante las autoridades las necesidades de los vecinos y vecinas que allí viven: el estado frágil del agua potable y el alcantarillado, también del sistema eléctrico (que hoy no es unitario); la variabilidad del acceso a educación a falta de un docente y dependiendo de la conexión satelital a internet; entre otras cosas.

Tanto el Gobernador Flies como los consejeros escucharon con atención la realidad de quienes viven allí, el poblado más austral del país, habitado por ocho residentes permanentes, cinco carabineros y el alcalde de puerto más su familia, conformada por su esposa y sus dos hijas.

La máxima autoridad regional destacó: “Hemos tenido una sesión histórica en Puerto Todo, el poblado más austral, no solo de Magallanes, sino de Chile y el mundo. Quiero manifestar el sentimiento de profunda admiración de la comunidad que está acá. Nos han contado de sus necesidades, que tienen que ver elementos tan urgentes como poder contar con un sistema único de electricidad: hoy cada uno de ellos genera su electricidad. El primer proyecto que está llevando a cabo el municipio es la electricidad y que vamos a apoyar, esperamos, unánimemente el Gobierno Regional con su Consejo”.

“Y hay otras necesidades que tienen que ver con operatividad: cómo tener permanentemente un profesor o profesora en la escuela; cómo mejorar algunos elementos de comunicación, especialmente con soluciones satelitales; y algunos otros elementos como son el agua potable y el alcantarillado, que son un poco más de largo alcance. Ha sido una excelente visita y esperamos dar respuesta, sobre todo rápido, a algunas cosas que vamos a solucionar y que están en vías de proyecto”, cerró Flies.

Por su parte, el alcalde Patricio Fernández describió el hecho como “algo muy simbólico, marca un hito para la provincia Antártica”: “Agradecemos al Consejo Regional y a su presidente, don Jorge Flies, por esta instancia: la verdad es que escuchar a la comunidad más allá de una sesión extraordinaria, es muy simbólico. Estamos con la concejala Jenifer Becerra representando al Concejo Municipal. Las debilidades que tiene acá, tenemos que fortalecerlas en conjunto. Nos vamos con tareas, pero para nosotros no es un desafío, sino una meta”.

En tanto, el consejero regional José Luis Paredes, representante de la provincia e impulsor de esta sesión, complementó: “Agradecer al presidente de régimen interior, Andrés López. Además, al Consejo Regional, que en su mayoría, aprobó esta decisión. Para mi, era fundamental que llegáramos a este lugar. Es un hito histórico: es primera vez que el Consejo Regional está en Puerto Toro, pero no solamente para marcar este hito, sino para escuchar las verdaderas necesidades que tienen los vecinos y, si se dieron cuenta, son necesidades básicas para poder subsistir en este territorio tan aislado y apartado. Tenemos distintas necesidades que fueron plasmadas en un documento que los vecinos organizaron para poder entregar hoy. Mi compromiso como consejero es, a ese petitorio, hacerle seguimiento hasta que pueda cumplirse cada uno de los puntos. Porque son necesidades básicas que todo habitante de Magallanes debiera tener”.

Tabla

Fueron cuatro las mociones que sufragaron el Gobernador junto a los consejeros.

La primera de ellas, llamada “Avanzar sin distancia: intensivo de rehabilitación para niños, niñas y adolescentes de Puerto Natales, correspondiente a la agrupación de niños y niñas con diversidad funcional motora Perseverar es Avanzar”, tenía como objetivo conseguir apoyo económico para poder capacitar a profesionales que pudieran tratar a los 11 jóvenes integrantes del grupo.

Perseverar Es Avanzar se constituyó en 2021, pero según expuso en su intervención el consejero Patricio Gamín, de la provincia de Última Esperanza, su trabajo viene de mucho antes: “Son niños que conozco mucho, sus padres son muy esforzados. No piden un gran gasto”.

Por su parte, el Gobernador Flies detalló que “los 11 niños y niñas, tienen discapacidad motora específica, particularmente parálisis cerebral. Tiene un tratamiento, al menos para las familias que han ido a Santiago, bien particular. De ellos, han podido ir dos. En resumen, lo que solicitan al Gobierno Regional es el diferencial”.

La consejera Ximena Montaña, de la misma provincia, añadió: “Hablamos de un tipo de rehabilitación muy específico que solo se da en Santiago. Aquí hay gente que ha trabajado arduamente esta iniciativa, porque nosotros solo cofinanciamos una parte del total, que es de $11 millones. Hacer una mención especial de Joselyn y su hija Renata, que alguna vez fue niña símbolo de las Jornadas por la Rehabilitación”.

La moción fue aprobada de forma unánime. Son $3.530.000 los que irán para capacitar a profesionales para atender a los niños en la comuna.

La segunda moción abordada fue “Magallanes rumbo a los World Skate Games Paraguay 2026: apoyo emergente para la participación de cinco seleccionados nacionales del Club Deportivo Kotaix”, por un total de $6.043.055.

El presidente de la comisión de Deportes, Antonio Bradasic, argumentó: “Esta es una oportunidad única para cinco jóvenes que tendrán la doble misión de representar a Chile y a nuestra región. A su vez, nos plantea el desafío que este tipo de deportes, que se escapa a las disciplinas más tradicionales, también tiene el derecho a desarrollarse y contar con el apoyo de las instituciones”.

Por último, también hubo aprobación a las dos iniciativas que cerraron la sesión: “III Campeonato Internacional de Futsal Femenino ‘Escuela Víctor Llanos’, correspondiente a la Escuela Formativa de Fútsal Niñas Víctor Llanos Ricardi”, por un total de $8.489.200; y finalmente, “dar continuidad al funcionamiento del taller laboral ‘Hermanos del Viento’, asegurando la atención integral de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual”, por $16.300.800.





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