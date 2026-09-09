PESAR EN TIERRA DEL FUEGO POR FALLECIMIENTO DE JUAN NESBET, HISTÓRICO COMUNICADOR Y COLABORADOR DE RADIO POLAR

Este martes en la ciudad de Porvenir falleció el reconocido locutor y comunicador social Juan Nesbet García. Nacido en Puerto Montt en 1952, construyó un sólido e innegable legado en la radiodifusión magallánica durante más de 40 años, destacándose de manera especial por su extensa y fundamental labor como colaborador de Radio Polar en Tierra del Fuego, manteniendo informada a la comunidad insular durante gran parte de su trayectoria profesional.



Su vocación de servicio lo llevó también a ser director de Radio Tierra del Fuego, plataforma desde la cual impulsó múltiples campañas solidarias y entregó compañía permanente al sector rural y pesquero. Este fuerte compromiso social con los habitantes de la zona fue ampliamente reconocido en 2009, año en el que fue nombrado Vecino Ilustre de Porvenir por su contribución al bienestar de la comunidad a través de su labor en los micrófonos.



La partida de "Juanito" deja un profundo vacío tanto en el ámbito de las comunicaciones regionales como entre las familias fueguinas que lo escuchaban a diario. Sus restos están siendo velados en el Club Social 18 de Septiembre de la ciudad de Porvenir, recinto donde la comunidad se congrega para despedirlo a la espera de la confirmación de sus funerales.

