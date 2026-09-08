DIPUTADA JAVIERA MORALES SE RECUPERA TRAS CIRUGÍA REALIZADA COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

​La diputada Javiera Morales se encuentra bien y en recuperación luego de someterse a la cirugía programada tras completar su ciclo de quimioterapia, como parte del tratamiento contra el cáncer de mama.



Luego de la intervención quirúrgica realizada este lunes, la diputada Javiera Morales se encuentra en buenas condiciones y con un positivo pronóstico para las próximas etapas de su tratamiento. Actualmente permanece en recuperación, siguiendo las indicaciones de su equipo médico y preparándose para continuar con las siguientes fases de este proceso.



La diputada agradece las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido desde Magallanes y distintos lugares del país, así como los mensajes enviados a sus oficinas de Punta Arenas y Puerto Natales y a través de su equipo.

