CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA IDENTIFICAR BILLETES FALSOS EN FIESTAS PATRIAS

En el marco de las próximas celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros de Magallanes reforzó el llamado a la prevención frente a la circulación de billetes falsos, entregando recomendaciones para que la comunidad pueda reconocer las principales medidas de seguridad del dinero utilizado en Chile.

En el programa Carabineros al fin del mundo, el capitán Alberto Muñoz, de Labocar Punta Arenas, y el sargento segundo Juan Sepúlveda, perito documental de la unidad, explicaron parte del trabajo preventivo que desarrolla la institución durante septiembre. La campaña busca educar a la ciudadanía frente a posibles estafas, especialmente en períodos donde aumenta el comercio y la circulación de personas.

El sargento segundo Sepúlveda explicó que los peritos de Punta Arenas participaron de una capacitación junto al Banco Central, donde conocieron las principales características de seguridad de los billetes y el método de revisión basado en mirar, tocar e inclinar. Entre las recomendaciones se encuentra observar las características visibles, revisar elementos que aparecen al contraluz y verificar los efectos que se producen al inclinar el billete.

Durante la entrevista, los representantes de Labocar también señalaron que, si una persona identifica un billete que considera falso durante una transacción, debe detener la operación y no recibirlo. Además, recomendaron solicitar otro billete y, ante una situación que requiera intervención, recurrir a Carabineros para buscar una solución.

El espacio también abordó el trabajo pericial desarrollado en un caso de atropello ocurrido en Punta Arenas durante 2025, que terminó con una condena de cuatro años de presidio efectivo. Alberto Muñoz explicó que el análisis de evidencia biológica permitió obtener antecedentes genéticos que vincularon al imputado con el vehículo involucrado y a este último con la víctima, destacando el aporte de la evidencia científica al proceso judicial.





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