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4 de septiembre de 2026

CARRERA DE 5 KILÓMETROS FOMENTÓ LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA REINSERCIÓN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS

Un total de 47 personas privadas de libertad participaron voluntariamente en esta corrida organizada junto a la ONG internacional Deep Heart, iniciativa desarrollada simultáneamente en establecimientos penitenciarios de distintos países.

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Con el objetivo de promover hábitos de vida saludables, fortalecer el buen uso del tiempo libre y contribuir a los procesos de reinserción social, el Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas realizó una corrida de cinco kilómetros dirigida a personas privadas de libertad.

La actividad se desarrolló recientemente y contó con la participación voluntaria de 47 internos pertenecientes a tres módulos de la unidad penal, quienes debieron completar 60 vueltas en circuitos habilitados al interior del establecimiento para alcanzar la distancia establecida.

La jornada fue organizada en conjunto con Deep Heart, organización no gubernamental de origen estadounidense que promueve espacios de transformación personal y convivencia positiva en contextos penitenciarios. La actividad se efectuó de manera simultánea en diversas cárceles alrededor del mundo, sumando a miles de participantes en una iniciativa orientada a fomentar el esfuerzo personal, la perseverancia y la reflexión.

El jefe de unidad del CP, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacó la importancia de este trabajo colaborativo.
"Como Complejo Penitenciario de Punta Arenas nos hemos sumado a esta iniciativa a través de una jornada de actividad física dirigida a la población penal quienes se incorporaron de manera voluntaria a esta positiva actividad", señaló.

La iniciativa se enmarca además en el Programa de Recreación Sociocultural que ejecuta Gendarmería de Chile, herramienta que busca generar espacios de participación con sentido formativo y recreativo para la población penal.
En ese sentido, la jefa técnica del CP, la psicóloga Lizet Hernández Levicán, explicó que durante este año se ha puesto especial énfasis en la promoción de la actividad física como apoyo a los procesos de intervención.

"El propósito fue promover el buen uso del tiempo libre y fomentar espacios de participación que contribuyan al desarrollo integral de la población penal. A través de estas iniciativas buscamos generar actividades físicas y recreativas con un sentido formativo, alineadas con los planes de intervención y los objetivos de reinserción social. Durante este año hemos puesto especial énfasis en la promoción de la actividad física, entendiéndola como una herramienta que favorece el bienestar y apoya los procesos de reinserción", indicó.

La actividad también fue valorada por los propios participantes. Uno de ellos fue Abel Paredes Vidal, quien destacó la oportunidad de romper con la rutina y mantenerse activo.

"Decidí participar porque esta actividad nos permite distraernos, motivarnos a realizar ejercicio y salir por un momento de la rutina diaria que vivimos al interior de la unidad. Además, es una instancia que nos ayuda a mantenernos activos y a compartir de manera positiva con los demás participantes", expresó.

Deep Heart ha desarrollado intervenciones en cárceles de más de 60 países y se ha presentado en más de 500 establecimientos penitenciarios a nivel mundial. Su principal objetivo es promover procesos de crecimiento personal y transformación de creencias entre las personas privadas de libertad, contribuyendo a mejorar la convivencia y apoyar las oportunidades de reinserción.

Cabe recordar que representantes de esta ONG visitaron en mayo pasado el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, instancia en la que desarrollaron diversas actividades orientadas a propiciar espacios de reflexión, aprendizaje y transformación personal entre los internos.

A través de este tipo de iniciativas, Gendarmería continúa impulsando acciones que favorecen el desarrollo integral de las personas privadas de libertad, fortaleciendo herramientas que contribuyan a su futura reinserción social y a la construcción de proyectos de vida alejados del delito.
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