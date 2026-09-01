IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESAS REUNIÓ A DEPORTISTAS LOCALES Y REGIONALES

Con una importante convocatoria de deportistas, se desarrolló este domingo el IV Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas, con la colaboración y aval técnico de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas.

La actividad reunió a exponentes de esta disciplina en el Gimnasio Vatra Box, quienes compitieron en las modalidades de arranque y envión, buscando obtener las mejores marcas y acceder al podio. El torneo tuvo como objetivo continuar promoviendo el desarrollo de este deporte y generar nuevas oportunidades de competencia para los deportistas de la comuna, sin la necesidad de salir de la región.

De manera previa al campeonato, además, se realizó un Curso de Jueces de Levantamiento de Pesas Nivel Nacional, instancia de capacitación orientada a entregar conocimientos sobre el reglamento y los criterios técnicos actualizados de la disciplina. La formación fue impartida por la jueza internacional IWF 1, Romina Chang, donde quienes aprobaron la evaluación pudieron optar a la certificación de Juez Nacional de Levantamiento de Pesas otorgada por la Federación Chilena.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado esta disciplina gracias al trabajo conjunto entre el municipio, la Fundación Municipal de Deportes y los distintos clubes locales. "Es un deporte con mucha historia, que en algún momento se fue perdiendo, pero que, con el esfuerzo de la Municipalidad y también de los diferentes clubes, hemos podido recuperar. Hoy son cerca de 90 las personas que practican levantamiento de pesas en nuestra ciudad. La Municipalidad cuenta con una escuela de esta disciplina, pero también sabemos que existen distintos clubes y por eso hemos realizado nuestro cuarto Campeonato Municipal, con la colaboración de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas en todo el aspecto técnico", señaló la autoridad comunal.

Radonich agregó que "en paralelo, y tal como lo hemos hecho con otras disciplinas, realizamos un curso para jueces y entrenadores vinculados a este deporte, que cuenta con reglas y aspectos técnicos muy importantes. Estamos muy contentos por la respuesta y también por lo que hemos visto; se ha elevado el nivel de esta disciplina dentro de un proceso de mayor profesionalización. Queremos que quienes practican este deporte, tanto hombres como mujeres, sepan que desde la Municipalidad estamos colaborando con los deportistas, entrenadores y jueces, para que puedan desarrollarse dentro de los estándares que exigen las competencias nacionales e internacionales".

Por su parte, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la convocatoria y el trabajo sostenido que se ha desarrollado durante los últimos años para fortalecer esta disciplina. "Estamos muy contentos con este cuarto evento, con la convocatoria que tuvimos y con la participación de diferentes atletas en una disciplina que hemos promocionado mucho. Llevamos cerca de tres años desarrollando un trabajo que ha incluido clínicas, capacitaciones para entrenadores y jueces, además de masterclass con distintos deportistas. Es un apoyo que, actualmente, la Fundación Municipal está entregando de manera muy importante a esta disciplina, por lo que año a año tratamos de mejorar y ofrecer más oportunidades a quienes quieren practicar este deporte", explicó Mansilla.

El coordinador agregó que este trabajo ya comienza a mostrar resultados concretos. "Hoy contamos con una escuela que realizó su presentación durante la mañana con ocho deportistas, todos menores de 12 años. Estamos trabajando fuertemente para promover esta disciplina y también generar un necesario recambio de deportistas. Además, como en los torneos anteriores, contamos con un staff de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas, que entrega validez a las marcas obtenidas y que, en esta ocasión, también estuvo a cargo del curso para jueces".