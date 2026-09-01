INICIARÁN PRIMER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) iniciarán un estudio para evaluar la factibilidad de construir un túnel bajo el estrecho de Magallanes, como alternativa para establecer una conexión permanente entre Tierra del Fuego y el continente.

La iniciativa será uno de los primeros proyectos que se abordarán en el marco del convenio de colaboración firmado este martes entre ambas instituciones, que permitirá poner capacidades académicas y técnicas de Ingeniería UC al servicio de desafíos estratégicos para el desarrollo de la región.

“Queremos analizar una solución de conectividad. Esa solución, en principio, consiste en determinar si podemos construir un túnel bajo el estrecho de Magallanes. Se trataría de tres kilómetros, más aproximadamente un kilómetro adicional en cada extremo”, explicó el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies.

Según explicó la autoridad regional, la necesidad de contar con mayor certeza sobre la conectividad entre Tierra del Fuego y el continente forma parte de los desafíos identificados para la región. Las condiciones del territorio y, particularmente, los fuertes vientos existentes en la zona hacen necesario analizar alternativas de infraestructura distintas de un puente.

El primer paso será desarrollar un estudio de nivel conceptual que, a partir de la información disponible, permita evaluar si el proyecto puede avanzar hacia etapas posteriores.

“Esta colaboración tiene el desafío de entregar algo que sea de utilidad y relevancia para esta idea, en un plazo de alrededor de seis a ocho meses desde que iniciemos el trabajo”, señaló Christian Ledezma, profesor y director de Extensión y de DICTUC de Ingeniería UC.

El académico precisó que el análisis deberá abordar las múltiples dimensiones que involucra una iniciativa de esta magnitud. “Desde el punto de vista de la ingeniería y de la universidad, presenta desafíos en todos los ámbitos que uno pueda considerar: medioambientales, constructivos, geotécnicos, comunitarios y geopolíticos”, agregó.

La alianza contempla además la articulación con la Universidad de Magallanes, así como el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y formación que respondan a los desafíos estratégicos y necesidades del territorio.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio de colaboración con Magallanes, con la idea de poder desarrollar y explorar alternativas desde la ingeniería en la región y, en particular, en temas de infraestructura”, señaló la decana de Ingeniería UC, Loreto Valenzuela.

La decana destacó que la facultad podrá aportar la experiencia y capacidades de sus académicos y estudiantes, y proyectar la colaboración hacia otros ámbitos. “Queremos vincular este convenio con otros proyectos en los que podemos colaborar y en los que hemos estado trabajando, en temas de energía, logística, transporte y muchas otras áreas de la ingeniería”, agregó.

El acuerdo considera además transferencia tecnológica, asesoría especializada y la participación de estudiantes de pregrado y postgrado de Ingeniería UC mediante tesis, proyectos de título, cursos y prácticas profesionales vinculadas a las necesidades de la región.

En la firma, encabezada por la decana Loreto Valenzuela, el gobernador regional Jorge Flies y el profesor Christian Ledezma, también participaron Axel González, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional; María Fernanda Faúndez, subdirectora de la Oficina de Vinculación con la Industria (ILO) de Ingeniería UC; e Ignacio Canales, coordinador de Vinculación de la ILO con el sector público.