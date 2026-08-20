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20 de agosto de 2026

SERVICIO DE SALUD Y HOSPITAL NAVAL AVANZAN EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Como primer ámbito de trabajo, el convenio permitirá acercar el acceso a mamografías a mujeres beneficiarias del Sistema de Salud Naval, a través del mamógrafo móvil del Servicio de Salud.

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Con el objetivo de fortalecer el acceso oportuno a prestaciones de apoyo diagnóstico, optimizar el uso de los recursos asistenciales disponibles y favorecer la continuidad de la atención, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Naval “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas, suscribieron un convenio de colaboración y cooperación interinstitucional.

Como primer ámbito de trabajo, el convenio permitirá acercar el acceso a mamografías a mujeres beneficiarias del Sistema de Salud Naval, a través del mamógrafo móvil del Servicio de Salud. La iniciativa contempla la ejecución de hasta 200 mamografías, con calidad técnica y oportunidad clínica, contribuyendo a reducir la brecha existente en el establecimiento de salud naval.

En este sentido, el director del Hospital “Cirujano Guzmán”, Dr. Ramón Serra, valoró el impacto que tendrá la iniciativa para las beneficiarias de Salud Naval. “Estamos muy felices y tremendamente agradecidos de todo el personal que apoyó y participó en la gestión de este proyecto. Para nuestras beneficiarias es un tremendo aporte, ya que estábamos sin mamógrafo. Ahora no tendrán que contratar un servicio externo, sino que podrán acceder a esta prestación en su hospital, con el apoyo del Servicio de Salud”, indicó.

Por su parte, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto, destacó el alcance del convenio y su aporte para responder a las necesidades existentes. “Estamos muy contentos con este convenio entre el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital de las Fuerzas Armadas, porque viene a responder a una brecha que teníamos como institución para nuestros usuarios navales. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de trabajar en conjunto en todo el sistema de salud regional, para abordar de manera más eficiente, con los recursos y el personal disponible, las necesidades de toda la región”.

Asimismo, el contralmirante Soto, señaló que el acuerdo representa una oportunidad para proyectar nuevas líneas de colaboración y desarrollar futuras iniciativas de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes, enfatizó que el acuerdo contribuirá a acercar la capacidad diagnóstica a las usuarias y favorecer la atención oportuna, avanzando en la detección temprana y en el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

La autoridad de salud, también valoró que el convenio considere el acceso a infraestructura naval, fortaleciendo la coordinación territorial entre ambas instituciones. “En razón de este convenio, el servicio puede tener acceso a la infraestructura del Hospital Cirujano Guzmán, acá en Punta Arenas, o también en el establecimiento de salud que está en la provincia Antártica, por lo tanto, estamos sumando esfuerzos entre ambas instituciones para resolver un problema tan relevante como es la salud de las personas en una región tan extrema como la nuestra”, puntualizó.

Esta visión fue compartida por el director del Hospital Naval, Dr. Ramón Serra, quien destacó la importancia de consolidar una relación de cooperación permanente. “Lo más importante es el lazo de cooperación que estamos generando. Creemos que vienen proyectos muy interesantes y estamos dispuestos a seguir en esta línea, convencidos de que podemos aportar no solo a la salud de nuestros beneficiarios, sino también a la salud de la población magallánica”, dijo.

Señalar que las acciones contempladas en el convenio, no implican transferencia de recursos financieros entre ambas instituciones. La reciprocidad se desarrollará mediante el intercambio de prestaciones, apoyo logístico y coordinación operativa, permitiendo aprovechar de manera más eficiente las capacidades, infraestructura y equipos disponibles en el territorio regional.






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