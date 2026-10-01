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1 de octubre de 2026

FERIA VOCACIONAL 2026 ACERCÓ ALTERNATIVAS EDUCACIONALES Y LABORALES A ESTUDIANTES DE TIERRA DEL FUEGO

La iniciativa, organizada en conjunto por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, reunió a estudiantes y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.

FERIA VOCACIONAL 1

​Con una alta participación de estudiantes se desarrolló la Feria Vocacional 2026 de la Provincia de Tierra del Fuego, instancia organizada en conjunto por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes con el objetivo de acercar a los jóvenes información sobre alternativas de educación superior, beneficios estudiantiles y oportunidades laborales disponibles en la región y otras zonas del país.
La actividad contó con la participación de diversos servicios e instituciones, permitiendo que los estudiantes pudieran conocer directamente distintas opciones para continuar sus estudios, acceder a beneficios y explorar alternativas vinculadas a su futuro académico y laboral.
La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro con los jóvenes y señaló que la feria permite acercar la oferta pública y las distintas alternativas existentes para quienes se encuentran definiendo sus próximos pasos.
“Estamos muy contentos de ser parte de esta actividad, que nos permite estar cerca de la juventud, conocer sus inquietudes y acercarles información sobre las distintas opciones de trabajo y vocacionales que existen”, señaló la autoridad.
Desde el establecimiento educacional destacaron que la feria se realiza anualmente con el propósito de entregar herramientas que permitan a los estudiantes conocer distintas alternativas y tomar decisiones informadas respecto de su continuidad de estudios y su futuro laboral.
Durante la jornada también participaron instituciones como Junaeb, que presentó información relacionada con becas, beneficios estudiantiles y programas de apoyo durante la etapa escolar. Asimismo, se entregó información sobre la oferta de educación superior disponible entre las regiones del Biobío y Magallanes, incluyendo universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
La actividad convocó no solo a estudiantes de cuarto medio, sino también a alumnos de otros niveles, reforzando la importancia de abordar la orientación vocacional como un proceso que comienza antes del término de la enseñanza media.
La Feria Vocacional 2026 se consolidó así como un espacio de encuentro, orientación y participación, donde los estudiantes pudieron conocer nuevas alternativas, resolver inquietudes y acercarse a distintas instituciones que pueden acompañarlos en las decisiones que marcarán su trayectoria después de la enseñanza media.

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DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

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