GANADERÍA EN TIERRA DEL FUEGO ABORDA DESAFÍOS POR ABIGEATO, PERROS ASILVESTRADOS Y LEYES DE EXCEPCIÓN

La integrante de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego, Valeria Tafra, abordó en Patagonia Rural el actual escenario de la actividad ganadera en la provincia, marcado por desafíos como el abigeato, los ataques de perros y las condiciones de las leyes de excepción. La dirigente también analizó las oportunidades que presenta el mercado para productos como la lana.

Durante la conversación emitida por Polar Comunicaciones, Tafra destacó la concentración de la masa ganadera ovina de Magallanes en Tierra del Fuego y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre productores, policías y organismos públicos para enfrentar el abigeato. En ese contexto, valoró la existencia de una mesa regional de trabajo y llamó a los ganaderos a realizar las denuncias, señalando que estos registros permiten dimensionar el problema y fundamentar la asignación de recursos.

Otro de los temas abordados en Patagonia Rural fue la problemática de los perros de libre deambular y asilvestrados, particularmente en las comunas de Porvenir y Timaukel. Tafra sostuvo que ambas situaciones deben diferenciarse y planteó que actualmente existen dificultades legales y de recursos para enfrentar el problema, que a su juicio no afecta únicamente a la ganadería, sino también a las personas y al ecosistema.

Respecto del escenario productivo, la representante de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego valoró el aumento del precio de la lana y explicó que existe una combinación entre una mayor demanda por fibras naturales y una disminución de la oferta ganadera a nivel regional, nacional y mundial. También destacó la organización de productores para comercializar mayores volúmenes de lana y acceder a mejores condiciones de venta.

Finalmente, Tafra se refirió a las leyes de excepción que rigen en Tierra del Fuego y planteó la necesidad de actualizarlas, ampliar las actividades económicas que pueden beneficiarse y reducir las dificultades administrativas. Según señaló en Patagonia Rural, la incertidumbre respecto de su continuidad y la burocracia asociada a su aplicación constituyen factores que pueden afectar nuevas inversiones y el desarrollo de la provincia.





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