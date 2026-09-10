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10 de septiembre de 2026

NEVADA DEJA 13 CENTÍMETROS DE ACUMULACIÓN EN PUERTO WILLIAMS Y ACTIVAN OPERATIVO PARA DESPEJAR CAMINOS EN ISLA NAVARINO

​ El fenómeno meteorológico, registrado desde la tarde de ayer miércoles, ha provocado la suspensión de vuelos y dificultades para el desplazamiento vehicular, activándose un plan de emergencia para el despeje de las principales rutas de la zona. Desde Senapred se mantiene el monitoreo y coordinación con los organismos de respuesta.

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Una intensa nevada se registra desde la tarde de ayer miércoles 9 de septiembre en distintos sectores de la Provincia Antártica Chilena, dejando una acumulación de 13 centímetros en Puerto Williams, de acuerdo con los registros del Aeródromo Guardiamarina Zañartu. 

El fenómeno se presenta cuando la zona se aproxima al término del invierno y al inicio de la primavera, generando condiciones invernales que han provocado algunas dificultades para el desplazamiento terrestre y la suspensión de vuelos hacia y desde Puerto Williams.  

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, informó que el vuelo programado durante la jornada anterior no pudo concretarse debido a las condiciones meteorológicas, mientras que el servicio previsto para la mañana de este jueves también fue cancelado. 

Ante las condiciones de las rutas, se activó además un plan de emergencia coordinado con la Dirección de Vialidad, que contempla el despeje de los sectores de mayor tránsito. Para estas labores se cuenta con el apoyo de las empresas Hugo Rojas y Concremag, que dispusieron maquinaria, entre ellas cargadores frontales, retroexcavadora y motoniveladora. 
El operativo se concentra principalmente en el tramo bajo responsabilidad de Vialidad, desde Villa Ukika hasta el Aeródromo Guardiamarina Zañartu, mientras que la Municipalidad de Cabo de Hornos también se encuentra realizando labores de despeje en la zona urbana de Puerto Williams. 

"Esperamos que esta emergencia debería durar el día de hoy. Mañana deberían elevarse nuevamente las temperaturas y, por lo tanto, esperamos que el deshielo también sea rápido, en el sentido de que podamos retomar la circulación de los vehículos con normalidad en los próximos días", manifestó el delegado Moncada.  

En tanto, la encargada de Senapred en la Provincia Antártica Chilena, Catalina Epull, calificó el episodio como inusual para esta época del año, condiciones prevalentes debido al actual fenómeno de El Niño. Destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de emergencias. 

"Como Senapred estamos trabajando en la coordinación permanente con los organismos competentes involucrados en este tipo de emergencias, desde el nivel nacional hacia abajo, a nivel nacional, regional, provincial y comunal", indicó Epull, reiterando el llamado a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas de precaución necesarias. 

En este sentido, el delegado Moncada hizo un llamado a quienes deban desplazarse por Puerto Williams y sus alrededores a extremar las precauciones, considerando que la acumulación de nieve puede generar superficies resbaladizas. "Básicamente, andar con cuidado, con muchas precauciones, no andar a exceso de velocidad. Está resbaloso el tránsito y hay que manejar con precaución, con cuidado y lento, para evitar cualquier tipo de deslizamiento o incidente que pueda ocurrir en la ruta", enfatizó. 

Sorpresa entre residentes y visitantes 

La nevada también ha generado sorpresa entre residentes y visitantes de Puerto Williams, quienes han podido apreciar nuevamente un paisaje completamente invernal a pocos días de la llegada de la primavera. 

Para algunos visitantes, como Camila Olmos, proveniente de Cabildo, en la Región de Valparaíso, la experiencia ha sido especialmente significativa al tratarse de su primera vez observando una nevada de estas características. "Me sorprendió harto que estuviera nevando y es muy lindo. Pensé que iba a ser más frío, pero me gusta mucho la sensación que entrega la nieve", comentó. 

Para residentes como Luis Salazar, quien lleva cuatro años viviendo en Puerto Williams, la intensidad de la nevada también resulta llamativa considerando que el invierno de este año había presentado una menor cantidad de nieve. "Realmente me ha sorprendido, no pensé nunca que iba a seguir nevando. Por una parte es agradable, pero también es complejo por el tema de poderse movilizar en este lugar. La movilización y también los vuelos se suspenden y nos complica un poquito esa parte", relató. 

Desde la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena se reiteró el llamado a la comunidad a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a adoptar todas las medidas de prevención necesarias mientras continúen las condiciones invernales en la zona.
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