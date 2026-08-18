SECTOR SALUD EN PUERTO WILLIAMS REFUERZA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL CON NUEVO TALLER DE COCINA SALUDABLE

La Oficina de la Seremi de Salud en Cabo de Hornos, en colaboración con el Hospital Comunitario Cristina Calderón, desarrolló un nuevo taller de cocina saludable dirigido a niños y jóvenes en Puerto Williams.



La actividad se enmarca en la implementación territorial de la Estrategia Nacional para Detener la Aceleración del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y Adolescencia 2023-2030, impulsada por el Ministerio de Salud. Su objetivo es entregar herramientas prácticas que permitan incorporar hábitos alimentarios saludables desde la infancia y fortalecer el papel de madres, padres y personas cuidadoras.



El taller se realizó en el Centro Subantártico Cabo de Hornos y contó con la participación de una decena de niños y jóvenes. Durante la instancia, las y los participantes prepararon diversas recetas, utilizando ingredientes accesibles y nutritivos. Mediante una metodología práctica y participativa, se buscó demostrar que es posible preparar en el hogar alternativas saludables, sencillas y atractivas para niños y niñas.



Junto con la elaboración de las recetas, se abordaron contenidos relacionados con una alimentación equilibrada, el lavado correcto de manos, la higiene de frutas y verduras, la manipulación segura de los ingredientes y la importancia de reducir el consumo excesivo de azúcares y productos ultraprocesados.



El jefe de la Oficina de la Seremi de Salud en Cabo de Hornos, Carlos Martin, explicó que “es el segundo año que tenemos esta actividad. La convocatoria es alta, la verdad es que hay diferentes grupos etarios interesados en poder participar. Obviamente tiene un fin recreativo, pero más importante que eso para nosotros tiene un fin educativo, por diferentes programas asociados a la salud de las personas y, específicamente, los programas que tienen que ver con la desaceleración del sobrepeso y obesidad infantil. Estos programas están orientados para cuidar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes y evitar problemas de salud que puedan tener a futuro mientras vayan teniendo su desarrollo y, ya posteriormente, cuando sean adolescentes, tengan una cultura de poder alimentarse bien y finalmente no tengamos un adulto con diversas patologías, algunas crónicas”.



El Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, destacó la iniciativa del equipo de la Seremi de Salud, “quienes impulsaron este taller de comida saludable, de un desayuno más saludable, para nuestros niños, con el apoyo del hospital. La verdad que contento y agradecido de la posibilidad de compartir con ellos. Estuvieron preparando distintos tipos de platos y opciones de desayuno y la gracia es que sean saludables y rápidos, para compartir con la familia”.



La nutricionista del Hospital Cristina Calderón de Puerto Williams, Hilda Nuñez, explicó que “esto es un trabajo colaborativo con los profesionales de la Seremi de Salud y el objetivo principal es acercar un poco más la cocina a los adolescentes para que también aprendan a conocer lo que es alimentarse equilibradamente, sanamente, y por eso también se les dio las instrucciones de cómo hacer un desayuno mucho más saludable, porque a veces los adolescentes no toman desayuno, sobre todo también del punto de vista que ellos están en pleno crecimiento, así que esto les permitió también compartir, jugar, crear diferentes preparaciones aparte de las que ya teníamos previamente identificadas”.



En relación con los desayunos preparados durante la actividad, la profesional explicó que se utilizaron diversos ingredientes, entre ellos lácteos, leche, avena, frutas, cacao amargo y chispas de chocolate. Con estos productos, los participantes prepararon bolitas de avena y batidos de fruta con avena. Además, elaboraron distintos acompañamientos para el pan, como atún con tomate y hummus de garbanzo, alimentos que muchos de los niños y niñas no habían probado anteriormente.



Entre los participantes estuvieron Mirko Papic, Maximiliano Zúñiga e Ilan Arriagada, quienes valoraron la posibilidad de aprender nuevas preparaciones y compartir una experiencia diferente junto a otros niños y jóvenes de la comuna.

Mirko Papic contó que decidió sumarse porque ya tenía interés por la cocina: “Me avisó mi mamá y me interesó participar porque me gusta cocinar y ya había preparado algunos platos antes. En el taller preparé unas bolitas de avena con plátano, chispas de chocolate y cacao. Me pareció una actividad entretenida e interesante”.



Por su parte, Ilan Arriagada destacó especialmente la posibilidad de aprender y compartir con sus amigos: “Como no cocino mucho, quería aprender cómo se hace para poder preparar los platos en mi casa y ayudar a mis papás. Es muy bacán poder compartir con mis amigos en otro momento que no sea la cancha; es súper entretenido cocinar”.



El trabajo desarrollado en Puerto Williams también busca fortalecer la coordinación entre la Autoridad Sanitaria, el establecimiento hospitalario, las familias y otros actores de la comunidad. Esta articulación permite abordar los factores asociados al sobrepeso y la obesidad desde una perspectiva preventiva, comunitaria e intersectorial.

