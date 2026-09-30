GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA ENCABEZA 10ª VERSIÓN DE LA MESA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fue en el edificio del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena que se llevó a cabo la “X Mesa de Transformación Digital de los Gobiernos Regionales“, jornada nacional que reunió a coordinadores y coordinadoras de transformación digital, equipos de Gobierno Digital del nivel central y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado entre los territorios.

La instancia, que se desarrolló los días 9 y 10 de septiembre en el Salón Nelda Panicucci, contempló presentaciones sobre los avances y desafíos del Gobierno Regional de Magallanes en materia de transformación digital, implementación de la Ley N.º 21.180, experiencias de interoperabilidad, mesas regionales y talleres de trabajo.

Durante la bienvenida, el jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF) del Gobierno Regional, Diego Sierpe, en representación del Gobierno Regional, destacó que para la institución constituye un privilegio recibir esta mesa, que desde 2023 reúne a los 16 Gobiernos Regionales para avanzar coordinadamente en la transformación digital del Estado.

“Desde un territorio marcado por las grandes distancias, la dispersión geográfica y condiciones únicas de conectividad, la transformación digital adquiere para nosotros una relevancia particular”, señaló Sierpe, quien enfatizó que este proceso debe considerar las características propias de cada territorio.

En esa línea, sostuvo que la digitalización del Estado representa una oportunidad para acercar los servicios públicos a las personas y reducir las brechas asociadas a la distancia geográfica. “Digitalizar el Estado no significa solamente incorporar tecnología. Significa acortar distancias, acercar los servicios públicos a las personas y contribuir a que el lugar donde una persona vive no determine sus posibilidades de relacionarse con el Estado”, afirmó.

El encuentro se desarrolló en una etapa relevante para la implementación de la Ley N.º 21.180, cuyo plazo máximo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. En este contexto, la Mesa busca facilitar el intercambio de experiencias entre regiones, abordar brechas pendientes y proyectar coordinadamente el trabajo de los próximos años.

Para el Gobierno Regional de Magallanes, ser sede de esta instancia nacional representa además una oportunidad para relevar desde el territorio austral los desafíos que plantea la modernización del Estado y contribuir, desde su experiencia regional, a una transformación digital construida desde y para las regiones.

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