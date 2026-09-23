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23 de septiembre de 2026

MAGALLANES FORTALECE SU ROL COMO HUB ANTÁRTICO: GOBIERNO IMPULSA MESA DE TRABAJO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE Y ESTRATÉGICO

La instancia interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar el desarrollo de la actividad turística, el cuidado del medio ambiente y la consolidación de la zona austral como puerta de entrada al continente blanco.

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​ Con el firme objetivo de consolidar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como la principal plataforma logística y turística hacia el continente blanco, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, participó en la ciudad de Santiago en una mesa de trabajo interministerial sobre turismo antártico encabezada por el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.

 
El encuentro contó además con la participación del gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, junto a los subsecretarios de Turismo, María Paz Lagos; de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar; de Medio Ambiente, José Ignacio Vial; de Ciencias, Carolina Rossi; y de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

 
La instancia tuvo como propósito articular una estrategia conjunta entre el Gobierno central y las autoridades locales para conciliar el crecimiento sostenido de la actividad turística con la protección estricta del medio ambiente, la educación patrimonial y la resguardo de los intereses soberanos de Chile en el territorio antártico.

 
Al respecto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó la relevancia de este hito para el desarrollo económico y la identidad de la zona austral: "Para la Región de Magallanes, la Antártica no es solo un referente geográfico, sino un pilar estratégico para nuestro futuro. Esta mesa de trabajo nos permite avanzar de manera coordinada para que el crecimiento del turismo antártico se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad, potenciando el empleo y la infraestructura local, pero siempre bajo estrictos estándares de sostenibilidad. Nuestro compromiso es resguardar el patrimonio natural del continente blanco y reafirmar a Magallanes como la puerta de entrada más importante del mundo hacia la Antártica".

 
Por su parte, el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, enfatizó que en el marco del Estatuto Antártico y la Política Antártica Nacional, el foco está puesto en la consolidación regional:

 
"Buscamos la consolidación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena como plataforma para las actividades turísticas antárticas, a través del desarrollo de servicios afines e infraestructura operacional y logística para otorgarlos; fortaleciendo el posicionamiento de dicha región como un importante hub logístico a nivel mundial", sostuvo la autoridad de Cancillería.

 
Con esta coordinación intersectorial, el Gobierno busca impulsar un modelo de turismo responsable enfocado en la ciencia, la educación y la preservación ambiental, reforzando la proyección internacional de la región.

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