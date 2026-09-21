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21 de septiembre de 2026

MAURICIO PEÑA Y LILLO ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR EN MAGALLANES

​Con una amplia trayectoria en el servicio público y un profundo conocimiento de la Región de Magallanes, la nueva autoridad regional asumirá el desafío de fortalecer la actividad turística, la promoción del destino y el desarrollo de un turismo sostenible en la zona austral.

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​Mauricio Peña y Lillo Correa asumió como nuevo director regional del Servicio Nacional de Turismo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lo que aportará una extensa trayectoria en el servicio público y un profundo conocimiento del territorio y sus dinámicas de desarrollo.

 
Su experiencia en la gestión regional incluye haber ejercido como intendente de la Región de Magallanes en 2012 y como consejero regional entre 2005 y 2009, desempeñándose en espacios vinculados a la planificación y desarrollo estratégico del territorio.

 
A ello se suma su experiencia en el ámbito del fomento productivo y la gestión pública. En 2010 encabezó la Dirección Regional de Corfo, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la innovación productiva. Asimismo, se desempeñó como director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

 
Previo a su llegada a Sernatur, Peña y Lillo ejercía como administrador municipal y alcalde (s) de la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, experiencia que complementa su conocimiento de las particularidades y desafíos de los territorios de la zona austral.

 
Desde su nuevo cargo, su experiencia en gestión pública, liderazgo regional y conocimiento territorial serán parte de los principales elementos para abordar los desafíos que enfrenta el turismo en Magallanes, especialmente en materias como conectividad, promoción internacional y desarrollo de un turismo sostenible.

 
La nueva autoridad de Sernatur manifestó que asume este desafío “con mucho compromiso y con la convicción de que el trabajo colaborativo será fundamental. Queremos avanzar junto al sector turístico, los municipios, el sector privado y las distintas instituciones de la región, fortaleciendo una gestión articulada y con mirada territorial. Nuestro desafío será impulsar una promoción efectiva del destino, favorecer un desarrollo turístico equilibrado en las distintas provincias y continuar fortaleciendo la calidad, competitividad y sostenibilidad de la oferta turística regional”.

 
De esta manera, su incorporación permitirá continuar fortaleciendo el trabajo de Sernatur junto a los distintos actores públicos, privados y territoriales de la región, contribuyendo a potenciar el turismo como una actividad relevante para el desarrollo económico y territorial de Magallanes, así como a poner en valor sus atractivos naturales, culturales y patrimoniales.

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