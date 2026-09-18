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18 de septiembre de 2026

TE DEUM ECUMÉNICO EN PUNTA ARENAS LLAMÓ A CONSTRUIR LA PATRIA “DESDE LAS ORILLAS”

​La celebración realizada en la Iglesia Catedral de Punta Arenas tuvo como lema “Construir la Patria desde las orillas: una sociedad donde todos cuentan” y abordó desafíos sociales y territoriales de Magallanes.

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En la Iglesia Catedral de Punta Arenas se realizó el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias 2026, instancia de oración y acción de gracias por los 216 años de la Patria que reunió a autoridades regionales y comunales, representantes de organismos del Estado, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, organizaciones de la sociedad civil, comunidades educativas y representantes de distintas comunidades religiosas.

La ceremonia tuvo como lema “Construir la Patria desde las orillas: una sociedad donde todos cuentan”, poniendo el foco en la necesidad de considerar a quienes suelen quedar invisibilizados. Durante la jornada también se estrenó una nueva versión del himno del Te Deum, con arreglo del maestro Nicolás Petrovich.

En su mensaje, el obispo Óscar Blanco invitó a reflexionar sobre la construcción de la Patria a partir de la figura bíblica de Nehemías, destacando el valor de las acciones pequeñas y perseverantes. La homilía llamó además a escuchar a quienes enfrentan situaciones de pobreza, soledad, adicciones, vulnerabilidad y falta de oportunidades, con especial atención en niños, jóvenes y adultos mayores.

La reflexión también abordó las dificultades que enfrenta Magallanes como territorio extremo, entre ellas la conectividad, el alto costo de la vida, la falta de especialistas en salud y el valor de los pasajes aéreos. También se mencionaron las condiciones particulares de localidades como Tierra del Fuego, Puerto Edén y Puerto Williams.

Durante la homilía se planteó la necesidad de avanzar en una mayor regionalización, inversión estatal, políticas diferenciadas y medidas que consideren las condiciones de las zonas extremas. La celebración concluyó con una oración por la paz, el respeto a los tratados de amistad con la nación vecina y la encomienda de la Patria a Nuestra Señora del Carmen.


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PRESIDENTE KAST Y SU GABINETE PARTICIPAN EN TRADICIONAL FOTOGRAFÍA PREVIO AL TE DEUM ECUMÉNICO

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