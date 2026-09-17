FRANCISCA ROJAS, GERENTA DE SALMONICULTORES DE MAGALLANES: “LA INDUSTRIA NO VA A PODER ENTREGAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO MIENTRAS NO TENGAMOS NUEVAS CONCESIONES”

Esta mañana, en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Philippi, abordó distintos aspectos vinculados al desarrollo de la actividad acuícola en la región, poniendo énfasis en la sustentabilidad, la investigación científica, la conectividad, la relación con las comunidades y las condiciones necesarias para proyectar el crecimiento de la industria.

Uno de los temas centrales fue la agenda impulsada junto a INCAR para fortalecer la colaboración científica frente a desafíos ambientales, sanitarios y regulatorios. Rojas explicó que esta coordinación busca mantener una vigilancia permanente sobre las condiciones sanitarias de los peces y anticiparse a eventuales enfermedades.

“Magallanes es una región donde se permite, dadas las condiciones que hay, una producción sin antibióticos”, señaló, destacando factores como la temperatura y salinidad del agua y la ubicación geográfica de la región. En ese sentido, sostuvo que estas características deben ser cuidadas y acompañadas de investigación y monitoreo permanente.

“Siempre teniendo a la vista las últimas tecnologías, las últimas acciones que se realicen para estar preparado en caso de una eventual llegada de algún virus o alguna bacteria que, por supuesto, no queremos, pero es importante la coordinación”, afirmó.

La representante gremial también se refirió a la situación del transporte y, particularmente, a la importancia de la conectividad aeroportuaria para la actividad salmonicultora de Última Esperanza. Explicó que el principal mercado de destino desde Magallanes es Brasil, donde el producto fresco se traslada principalmente por vía terrestre, mientras que una parte de las exportaciones de producto congelado tiene como destino Estados Unidos mediante distintas rutas de consolidación de carga.

“Nuestro principal mercado de destino desde Magallanes es Brasil y Brasil es pescado fresco, por lo tanto, es sumamente importante en los tiempos en los cuales tú llegas con el producto fresco a mercado”, explicó.

Rojas recordó que el gremio manifestó su preocupación por los trabajos proyectados en la pista del aeródromo de Puerto Natales, debido al impacto que eventuales restricciones de operación podrían tener sobre una cadena logística de la que forman parte distintas actividades económicas de la comuna.

En materia de percepción ciudadana, la gerenta general valoró los resultados de un barómetro regional que mostró que un 74% de los magallánicos considera que la pesca y la acuicultura son actividades esenciales para el desarrollo de Magallanes.

Para Rojas, este resultado refleja el vínculo existente entre la actividad productiva y el territorio, aunque también planteó la necesidad de continuar comunicando el funcionamiento de la industria y sus procesos tecnológicos.

“Hay muchas cosas técnicas que ocurren, hay muchos usos de tecnología que se realizan en la operación propiamente tal y que muchas veces no nos damos el tiempo de contar a quienes nos están escuchando”, sostuvo.

En esa línea, destacó la evolución de las prácticas productivas y los mecanismos de monitoreo utilizados actualmente. Como ejemplo, contrastó los sistemas actuales de alimentación de peces con los utilizados décadas atrás.

“Hoy día se monitorea cada uno de los pellets de los alimentos, se monitorea por medio de cámaras submarinas”, explicó, agregando que existe un proceso permanente de optimización de recursos y de las prácticas productivas.

La representante de los salmonicultores también abordó la relación con los proveedores regionales. Según explicó, los reportes de sostenibilidad de las empresas asociadas muestran que aproximadamente el 90% de sus proveedores son locales, aunque identificó como desafío continuar aumentando ese nivel de vinculación.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la relación de la industria con las autoridades y las expectativas respecto de la gestión gubernamental. Rojas valoró la disponibilidad de autoridades nacionales y regionales para abordar los principales nudos que enfrenta el sector, pero señaló que persisten materias administrativas y regulatorias que condicionan la posibilidad de crecimiento.

“Nosotros creemos que Magallanes tiene espacio para poder crecer y la industria no va a poder entregar nuevos puestos de trabajo mientras no tengamos nuevas concesiones acuícolas otorgadas”, afirmó.

Entre los temas mencionados se encuentran las solicitudes de concesiones de espacios costeros, el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y los procesos asociados a la relocalización de concesiones.

Respecto de este último punto, Rojas diferenció entre las relocalizaciones propiamente tales y las denominadas microrrelocalizaciones, explicando que estas últimas buscaban permitir desplazamientos acotados de concesiones para mejorar condiciones de profundidad y corrientes, pero que dicha figura fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, la gerenta general destacó la realización de instancias de encuentro entre empresas salmonicultoras, proveedores y comunidades locales, entre ellas la actividad programada para el 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas. Según explicó, el objetivo es facilitar la incorporación de proveedores regionales a las cadenas de trabajo de las empresas y acercar la actividad a estudiantes de establecimientos técnicos.

“Es un espacio encuentro, como dice su nombre, entre los proveedores regionales, locales y nuestras empresas socias, con el fin de generar un vínculo, un match en el que tú puedas decir: ‘Oiga, mire, yo soy proveedor, presto este servicio, cómo puedo yo participar de sus licitaciones’”, explicó.

La actividad también contempla la participación de liceos técnicos, considerando áreas vinculadas no solamente con la acuicultura, sino también con robótica, mecánica, electricidad y gastronomía, entre otras especialidades.

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