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17 de septiembre de 2026

BICENTENARIO DE CHILOÉ: AUTORIDADES PRESENTAN NUTRIDA AGENDA DE ACTIVIDADES POR LOS 200 AÑOS DE LA ANEXIÓN DE LA ISLA Y SU EFECTO EN MAGALLANES

​El Centro Social Hijos de Chiloé llevará a cabo el “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $24.220.000.

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Este 2026 se cumplen 200 años desde que el Director Supremo Ramón Freire instruyera y participara de la anexión de Chiloé a Chile: de allí el tratado de Tantauco, firmado junto al gobernador de la isla, el realista Antonio de Quintanilla; que incorporaba a Chiloé y el archipiélago a la República. Luego, desde Ancud, saldría la goleta homónima que en 1843 tomaría posesión del estrecho de Magallanes, dejando a Chile en un lugar estratégico para el desarrollo logístico, la conectividad marítima, la investigación antártica y subantártica; el desarrollo productivo y energético; y mucho más.

El acotado resumen solo permite delinear las bases de una conversación que hoy en día adquiere una importancia global, por una parte; y por otra, poner en contexto una serie de eventos de conmemoración y celebración.

El Centro Social Hijos de Chiloé llevará a cabo el “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $24.220.000.

Este miércoles, la Gobernadora subrogante, Hina Carabantes; junto al presidente del Centro Social Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar; la Delegada Presidencial Regional, Éricka Farías; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; y el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, Rodrigo Bravo; presentaron parte de las actividades programadas.

Dijo la Gobernadora (s) Carabantes: “Estas actividades son de gran relevancia y pretenden poner en conocimiento y en valor el aporte de todos los habitantes de Chiloé a nuestra región, fundamentalmente; y al país, evidentemente (…) La toma de posesión del estrecho, que se deriva como una anexión posterior a la anexión de Chiloé a Chile, es tremendamente relevante, nos posiciona mundialmente, es un paso con demasiado valor. Eso es gran medida gracias a los chilotes”.

Aguilar, por su parte, junto con agradecer al Gobierno Regional y el pleno del Consejo Regional, adelantó: “Queremos dar a conocer estos hechos que han sido de la historia de nuestro país, que están en plena vigencia, y poderlos difundir en nuestra tierra, donde hay mucha gente que es de Chiloé y quiere que uno le informe qué se está haciendo con estos eventos que se harán en Magallanes”.

El alcalde Radonich, en tanto, trajo la “hazaña histórica”, dijo, al diálogo actual: “Es fundamental y no solamente para nuestra ciudad o nuestra región, sino para todo Chile: la gran hazaña del 21 de septiembre de 1843 ahora es más importante que nunca. Toda la polémica artificial creada por Argentina tiene algo muy importante: nuestro estrecho es chileno gracias a esta gran hazaña que lamentablemente el Estado nunca ha valorado en su totalidad (…) Hemos visto una preocupación, ahora, por la Antártica y el estrecho, pero esto tiene su origen en esta hazaña de hace tantos años y que en nuestra ciudad siempre se ha celebrado, con toda la pompa que requiere”.

Si no hubiera sido porque Chiloé se anexa, lo más seguro es que no hubiéramos podido tener esta hazaña que ha significado que Chile tenga esta expansión a la Antártica y, por cierto, ser dueños de este paso interoceánico que hoy cobra más importancia geopolítica que nunca”, acotó luego la autoridad comunal.

En tanto, la Delegada Farías subrayó que “el 21 de septiembre de cada año, para nosotros, es trascendental, no solo como magallánicos, sino como chilenos, ya que es la toma de posesión del estrecho de Magallanes que por fin es anexado al territorio chileno. Eso también nos entrega nuestra posición estratégica: hoy somos garantes del estrecho de Magallanes y, a la vez, nos posiciona en el territorio antártico (…) Las actividades en torno a la toma de posesión del estrecho son sumamente relevantes: recalcarlas, que sobresalgan y que toda la comunidad sepa del acontecimiento del 21 de septiembre, que para nosotros es simbólico, importante. Queremos que se conozca en todo Chile”.

Hacia el final, la Gobernadora (s) cerró: “El Gobierno Regional no entiende a Magallanes sin la presencia de los chilotes: su contribución en todo ámbito ha sido muy relevante”.

Actividades

La iniciativa es de alcance regional y contempla actividades culturales, educativas, académicas y de mediación patrimonial. El propósito es poner en valor la memoria y los vínculos históricos, culturales y humanos existentes entre Chiloé y Magallanes. Los beneficiarios serían más de cinco mil habitantes de Magallanes, gracias al Centro Hijos de Chiloé y el apoyo de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, la Municipalidad de Punta Arenas y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

  • 20 de septiembre: Gala Conmemorativa, teatro municipal José Bohr, Punta Arenas.
  • 21 de septiembre: Jornada Conmemorativa Goleta Ancud, monumento Goleta Ancud.
  • 19 al 25 de octubre: Ciclo de Conciertos Comunitarios e Intervenciones Culturales en Punta Arenas y Puerto Natales.
  • 22 de octubre: Lanzamiento del libro “Manual de Historia y Geografía de Chiloé”, de Francisco Cárcamo, en Punta Arenas y Porvenir.
  • 23 de octubre: Seminario birregional: “Chiloé y Magallanes: una historia compartida”, en Puerto Natales.
  • 2 al 4 de noviembre: Ciclo de documentales patrimoniales y conversatorios ciudadanos en Puerto Natales.
  • 4 de diciembre: Concierto homenaje a Chiloé en Punta Arenas.




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