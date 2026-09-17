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17 de septiembre de 2026

HITACHI ENERGY BUSCARÁ REPLICAR EXPERIENCIA BRASILEÑA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

La compañía estuvo presente en Hyvolution Chile 2026, donde destacó que es fundamental anticipar los desafíos relacionados con la estabilidad y la calidad de la energía, para así poder seleccionar las soluciones más adecuadas.

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Si el foco de Hyvolution Chile 2025 fue sentar las bases de la política pública, la geopolítica y la atracción de inversiones globales, el objetivo del congreso internacional de hidrógeno verde y energías limpias de este año fue pasar a la acción, a la ejecución real de proyectos, la viabilidad financiera y la materialización de tecnologías en terreno.

Cabe recordar que la ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo durante el encuentro que, si bien el país cuenta con importantes ventajas para el desarrollo del sector, el desafío actual es concretar proyectos mediante normativas claras, permisos con plazos razonables y un impacto efectivo en el empleo y el bienestar de las comunidades locales.

En esta, su cuarta edición, Hyvolution Chile contempló 15 paneles principales distribuidos a lo largo de las tres jornadas del evento, además de conferencias magistrales (keynotes), charlas técnicas, firmas de acuerdos sectoriales y eventos paralelos como el H2 Grand Prix, en el que participaron estudiantes de liceos técnico-profesionales.

Experiencia internacional

Uno de los paneles destacados fue “I+D+i sobre H2 y derivados: avances en Chile y el mundo”, que moderó Rowena Moreno, miembro del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, y en el que, junto a expertos y representantes de la academia, participó Leticia Frata, gerente de Ventas de Power Consulting en Hitachi Energy Brasil, unidad de consultoría de la compañía que realiza estudios de factibilidad y asesora a empresas del sector en la conexión eléctrica de sus plantas de hidrógeno verde.

“Cada proyecto presenta características específicas y, por lo tanto, debe estructurarse desde la etapa de prefactibilidad, considerando el dimensionamiento adecuado de los equipos y los estudios de integración a la red”, afirmó Frata.

“Se impulsan iniciativas con rapidez debido a la alta expectativa, pero nos hemos preocupado de tener el producto sin asegurarnos de tener el insumo necesario”, advirtió Javier Quispe, director del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta).

“Hay varios proyectos que se han desarrollado, como la locomotora de Antofagasta, que requiere que el hidrógeno esté comprimido a una presión de 350 bar; o los vehículos, que requieren 700 bar, pero la producción habitual de las plantas actualmente sale a 30 bar”, agregó.

Desafíos

Leticia Frata subrayó que es fundamental anticipar los desafíos relacionados con la estabilidad y la calidad de la energía para seleccionar las soluciones más adecuadas, reducir riesgos y respaldar decisiones que equilibren la confiabilidad, el Capex, el opex y la viabilidad comercial. “Hoy en Brasil tenemos un proyecto en el que evaluamos cuál es el origen del CO2, su calidad, cantidad, costo, distancia; todo eso es muy importante que sea evaluado tempranamente para orientar las decisiones de inversión”, sostuvo, añadiendo que es posible y muy probablemente se replique esa experiencia de trabajo en el mercado chileno.

Las declaraciones de Frata coinciden con la transformación que ha experimentado la industria, desarrollo que se refleja en el propio congreso internacional, que, a partir de 2027, llevará el nombre de Energyvolution, ampliando el paraguas tecnológico hacia una plataforma que incluya electrificación, almacenamiento, nuevos combustibles y energías renovables de forma más amplia; enfoque que se alinea de manera integral, resaltó la ejecutiva, con las soluciones de Hitachi Energy para la transición energética.

Fuente: www.revistaei.cl

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ESTUDIO ANALIZA EL IMPACTO DE INCORPORAR HIDRÓGENO VERDE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

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