BIMINISTRO ALVARADO DESTACA POTENCIAL DE MAGALLANES Y COMPROMETE ACCIONES PARA DESTRABAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade, participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó las principales prioridades del Ejecutivo en materia económica, seguridad, inversión y desarrollo regional. Durante la conversación, también se refirió a la situación del Estrecho de Magallanes y al próximo encuentro entre los presidentes de Chile y Argentina.

En el marco de su visita a Punta Arenas y de la agenda presidencial desplegada durante esta jornada en la Región de Magallanes, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade, conversó esta mañana con “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, abordando una serie de materias de interés nacional y regional.

Uno de los primeros temas tratados fue el escenario económico del país y las perspectivas de recuperación durante los próximos años. Alvarado sostuvo que la actual administración recibió una economía con bajo crecimiento, déficit fiscal y una elevada deuda, factores que, a su juicio, han condicionado el dinamismo de la actividad económica.

“En primer lugar yo quiero recordar y señalar que la situación económica que recibimos nosotros desde el gobierno anterior no era muy auspiciosa, por decir lo menos, tenía un país que crece a tasas bajo del 2%. Tenía un déficit fiscal de 3.6% del PIB. Teníamos una estrechez de caja como nunca había sucedido”, afirmó.

En ese contexto, defendió el denominado plan de reconstrucción nacional como una herramienta destinada a establecer condiciones para incentivar la inversión y generar un mayor crecimiento económico.

Según explicó, la iniciativa busca entregar mayor estabilidad a las reglas del juego, certeza jurídica y competitividad tributaria, además de reducir los tiempos asociados a procesos administrativos que actualmente pueden extenderse durante varios años.

El secretario de Estado proyectó que los efectos de estas medidas podrían comenzar a observarse en el mediano plazo, vinculando el aumento de las inversiones con la generación de empleos y un mayor dinamismo del consumo.

“Nosotros pensamos que en el mediano plazo, en los próximos año y medio 2 años, la economía debería empezar a evolucionar positivamente, a generar inversiones, esas inversiones, generar oportunidades de trabajo, esas oportunidades de trabajo, generar ingresos en las familias y eso aumentar el consumo y comienza no cierto una máquina en sentido positivo”, sostuvo.



Permisología y proyectos de inversión



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la denominada “permisología” y las dificultades que enfrentan distintos proyectos de inversión para obtener sus autorizaciones.

Alvarado aseguró que el Gobierno ha desarrollado consejos de ministros destinados precisamente a revisar iniciativas que permanecían paralizadas y afirmó que se han logrado agilizar algunos procesos.

“Se han realizado varios consejos de ministros en estos prácticamente 6 meses de gobierno precisamente para destrabar aprobaciones de proyectos y eso ha significado que se agilicen en sus trámites. Proyectos relevantes importantes que estaban 2 o 3 años paralizados”, señaló.

El biministro planteó que el problema no necesariamente radica en la existencia de normas ambientales o regulatorias, sino en los extensos plazos que pueden transcurrir hasta obtener una resolución definitiva.

“Esta ley de la construcción apunta precisamente a acotar los plazos, a disminuir los tiempos de respuesta, pero si ejecutándose todas las controles que la legislación establece”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que para un inversionista resulta complejo desarrollar proyectos cuyos permisos pueden demorar seis o siete años, debido a que durante ese período pueden modificarse las condiciones del mercado, de financiamiento y de las propias oportunidades de negocio.



Magallanes y el potencial acuícola



La autoridad también puso especial énfasis en las oportunidades de desarrollo que presenta Magallanes, particularmente en materia de acuicultura, pesca artesanal, turismo, conectividad, infraestructura y transición energética.

Alvarado señaló que durante su visita y reuniones con distintos actores regionales pudo advertir una coincidencia respecto de la necesidad de impulsar el desarrollo productivo, resguardando al mismo tiempo la protección ambiental.

“Una de las regiones del país que tiene mayor potencial de crecimiento de la acuicultura es precisamente Magallanes y el mundo de la pesca artesanal”, afirmó.

En ese sentido, destacó las conversaciones sostenidas con representantes de empresas salmoneras, asociaciones del sector, pescadores artesanales, autoridades regionales y otros actores vinculados al desarrollo productivo.

“Cuando uno tiene reuniones con dirigentes de las empresas salmonera con las asociaciones que lo representan con el mundo de la pesca artesanal, con el Gobierno regional, con las autoridades locales y la comunidad en su conjunto. Yo me di cuenta en todo ese proceso de reuniones que todos convergen al mismo objetivo y hay disposición para superar las dificultades y los problemas que se generan por ciertas restricciones”, sostuvo.

Uno de los elementos planteados por la autoridad corresponde a las restricciones relacionadas con áreas protegidas, espacios marítimos y concesiones acuícolas. Según relató, representantes del sector incluso han propuesto alternativas para compatibilizar actividad productiva y preservación ambiental.

“Hay un potencial que es importante que hoy día está limitado por ciertas restricciones de carácter de política pública y que hay que solucionar”, afirmó.

En este punto, anunció que el Gobierno está estableciendo equipos profesionales que tendrán como tarea específica evaluar y abordar los principales obstáculos que afectan el desarrollo de la actividad acuícola en la región.

“Estamos estableciendo equipos de profesionales que durante un periodo de tiempo de manera específica se dediquen a evaluar y a resolver los cuellos de botella que tenemos acá en la región para poder dar un impulso al tema acuícola”, indicó.



Turismo, Antártica y conectividad



El turismo fue otro de los sectores destacados durante la conversación. Alvarado mencionó el potencial asociado a las Torres del Paine y la proyección de Magallanes hacia la Antártica, pero también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la infraestructura y los pasos fronterizos.

“Tenemos pasos fronterizos que tenemos que mejorar en su habilitación, con el propósito de que el tránsito de personas, de vehículos, de transportes de carga, sea más efectivo, mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más cómodo”, señaló.

A esto sumó la necesidad de continuar desarrollando infraestructura y conectividad en territorios aislados de la región.

En materia de conectividad, mencionó específicamente la construcción y mejoramiento de rutas, infraestructura portuaria en Puerto Williams y un plan de desarrollo para las zonas extremas.

“Hay un plan importantísimo para los próximos 9 o 10 años de desarrollo de la zona extrema, con miles de millones de inversión para 105 iniciativas que se van a materializar en estos próximos 10 años”, afirmó.



Seguridad y combate al crimen organizado



Otro de los principales capítulos de la entrevista estuvo relacionado con la seguridad y la propuesta del Ejecutivo para fortalecer las herramientas destinadas a combatir el crimen organizado.

Alvarado sostuvo que la seguridad constituye una de las principales demandas de la ciudadanía y advirtió sobre la expansión de organizaciones criminales y del narcotráfico en distintos territorios del país.

“El crimen organizado intimida. Posee recursos. Son personas que están dispuestas a secuestrar a matar. Y hemos visto lamentablemente en las noticias que eso sucede en nuestro país y son organizaciones transnacionales”, manifestó.

Según explicó, el Gobierno considera que parte de las herramientas jurídicas actualmente disponibles no responden adecuadamente a la realidad que enfrenta el país, por lo que se ha impulsado una serie de iniciativas legislativas.

En ese marco, mencionó una reforma constitucional que contempla, entre otros aspectos, nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y mecanismos para perseguir los bienes provenientes del narcotráfico y del crimen organizado.

“Hay que combatirlos donde más les duele, donde más les duele, no es cierto, es cuando uno ataca sus redes de financiamiento porque al final el crimen organizado el narco es un negocio y es un negocio. Lamentablemente demasiado rentable”, afirmó.

Respecto de las críticas surgidas en torno a la propuesta de un nuevo estado de excepción y eventuales facultades de interceptación de comunicaciones, Alvarado aseguró que las medidas estarían sujetas a controles y restricciones.

Explicó que, en el caso de una eventual interceptación telefónica, esta debería surgir de trabajos de inteligencia y policiales, contar con autorización judicial y circunscribirse a territorios y períodos determinados.

“Con todas las medidas de resguardo. Ahora sí, el Parlamento considera de que eso no es conveniente. Bueno, lo evaluamos y lo estudiamos y buscaremos otra fórmula, pero sí yo no quiero perderme en el fondo que tenemos una situación crítica, compleja, difícil para enfrentar el crimen organizado y que necesitamos herramientas para poder combatirlo”, sostuvo.

Asimismo, descartó que el Gobierno pretenda imponer unilateralmente la propuesta, señalando que será el Congreso el espacio para discutir y perfeccionar la iniciativa.

“El gobierno hace una propuesta. Obviamente que el término de los plazos es discutible. Hay opiniones distintas y nosotros no tenemos ningún problema en conversarlo”, afirmó.



Más de 35 mil postulaciones a subsidios de empleo



En materia laboral, el biministro destacó además un programa impulsado por el Ejecutivo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, destinado a incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo.

Alvarado señaló que el Gobierno destinó $25 mil millones a subsidios para la generación de empleos y que, durante la semana pasada, ya se contabilizaban más de 35 mil postulaciones.

“Ante la crisis de desempleo nosotros le destinamos hace un par de meses 25.000 millones de pesos a subsidios a la generación de puestos de trabajo y a la semana pasada había más de 35.000 postulaciones. Por lo tanto, esa cantidad de subsidio se van a copar íntegramente y ya en el día de ayer se hicieron los primeros pagos”, indicó.

Según detalló, el mecanismo permite financiar aproximadamente el 50% del ingreso mínimo cuando una empresa incorpora nuevos trabajadores, porcentaje que puede aumentar cuando la contratación corresponde a una mujer.



Estrecho de Magallanes: “no hay nada que discutir”



Hacia el final de la entrevista, el biministro fue consultado por las recientes declaraciones provenientes de Argentina respecto del Estrecho de Magallanes y por la posición que adoptará Chile en el marco del encuentro entre los presidentes de ambos países.

Alvarado fue categórico al reafirmar la posición chilena y sostuvo que la soberanía sobre el estrecho se encuentra jurídicamente establecida.

“Indudablemente que es incómodo que uno esté escuchando permanentemente declaraciones de esta naturaleza cuando la situación del Estrecho de Magallanes, cierto, está total y absolutamente definida, está definida desde el año 1881 por el tratado de límites, cierto, y en 1984 por el tratado de paz y amistad”, afirmó.

Y agregó: “Por lo tanto, el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno. En eso no hay nada que discutir”.

La autoridad confirmó además que Chile presentó una nota de protesta ante Argentina y destacó que desde el vecino país se ha respondido reconociendo los tratados mencionados.

“Lo que uno esperaría es de que esta situación, que reconoce explícitamente por parte de la autoridad argentina los tratados de 1881 y 1984, no sean recurrente opiniones de autoridades de nuestro país vecino en ese sentido, porque eso solamente distrae y enturbia una buena relación que siempre hemos mantenido entre ambos países”, señaló.

Consultado por la agenda bilateral, Alvarado indicó que el encuentro presidencial contempla todos aquellos asuntos que sean de interés para ambos países, pero insistió en que la situación jurídica del Estrecho de Magallanes se encuentra definida.

“Con respecto al estrecho mañana no hay nada que discutir porque está claramente cerrado y definido, cierto, a favor de nuestro país desde 1881”, sostuvo.



Una mirada de largo plazo para Magallanes



Finalmente, el biministro aseguró que el Gobierno busca impulsar políticas de mediano y largo plazo para la región, especialmente considerando su condición estratégica, su cercanía con la Antártica y sus territorios aislados.

En ese contexto, mencionó inversiones en infraestructura, conectividad, salud, educación, vivienda y generación de oportunidades económicas.

La entrevista concluyó con un saludo del secretario de Estado a los habitantes de la región y, particularmente, a la comunidad proveniente de Chiloé, considerando que Alvarado nació y se crió en Castro.

“Yo soy oriundo de la Isla Grande de Chiloé, nacido y criado ahí en Castro y aquí hay muchos coterráneos aquí en Punta Arenas, así que aprovecho los micrófonos de la radio para saludarlos”, expresó.

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