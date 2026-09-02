ENADEL 2025: OBSERVATORIO LABORAL IDENTIFICA PRINCIPALES PERFILES Y NECESIDADES DE CONTRATACIÓN EN MAGALLANES

La Encuesta de Demanda Laboral Empresarial permite identificar los principales perfiles requeridos por las empresas, además de las brechas existentes en materia de competencias, capacitación y certificación. Desde el Observatorio Laboral Magallanes también destacaron los desafíos asociados a la informalidad y al empleo femenino, junto con las oportunidades que podría generar la transición energética.

Una radiografía de las principales necesidades del mercado laboral regional entregó el Observatorio Laboral Magallanes, a través de la Encuesta de Demanda Laboral Empresarial (ENADEL) 2025, instrumento que recoge información directamente desde las empresas respecto de los perfiles que requieren, sus necesidades de contratación y las competencias que actualmente demanda el mundo productivo.

Los antecedentes fueron abordados esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde participaron el coordinador del Observatorio Laboral Magallanes, Pablo Barrientos, y la analista Francisca Astorga, quienes explicaron los principales resultados y líneas de trabajo que desarrolla la institución en la región.

El Observatorio Laboral Magallanes es un proyecto de la Subsecretaría del Trabajo ejecutado en la región por INACAP desde 2019, cuyo objetivo es generar información sobre el funcionamiento del mercado laboral y detectar brechas entre las necesidades de las empresas y las capacidades disponibles entre los trabajadores.

Barrientos explicó que el trabajo desarrollado busca que la información recopilada pueda traducirse en decisiones concretas tanto para el sector público como para las instituciones de formación.







“Lo que buscamos como Observatorio Laboral, hacemos investigación de mercados del trabajo, que lo que quiere decir, eso es identificar brechas en ocupaciones, en competencias laborales en los mercados laborales regionales para poder entregarle esta información a los tomadores de decisiones en materia de política pública o en materia de modificar mallas curriculares, generar cursos de capacitación o de certificación”.



En este contexto, uno de los instrumentos centrales es ENADEL, encuesta que permite conocer directamente cuáles son las ocupaciones que las empresas están requiriendo, qué dificultades enfrentan para contratar y qué características necesitan en sus trabajadores.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, pesca, servicios y construcción aparecen entre las actividades que concentran las principales contrataciones en Magallanes, aunque el análisis busca ir más allá de una clasificación estrictamente sectorial.

La encuesta también permite observar cómo determinadas ocupaciones pueden desarrollarse en diferentes áreas de la economía. Un ejemplo es el ámbito de la logística, donde un mismo perfil puede prestar servicios a empresas vinculadas con la pesca, la construcción, el turismo o la industria manufacturera.

“Nosotros lo que hacemos, es claro, catastramos lo que fue en ese periodo, pero también cuáles van a ser las necesidades de contrataciones después y cuáles van a ser los requisitos que se requieren para tener un poco de guía de que si esto necesita requisitos de educación formal, ciertas certificaciones que pueden ser importantes para los cargos y años de experiencia”, explicó Astorga.

La profesional agregó que el levantamiento permite identificar no solamente los perfiles que fueron contratados durante el periodo analizado, sino también las características y requisitos que posteriormente podrían ser demandados por el mercado laboral.



Una encuesta que abarca 15 sectores



Barrientos destacó que ENADEL constituye una herramienta singular dentro del análisis laboral nacional, debido a que recoge directamente desde las empresas información sobre demanda de trabajadores, competencias y necesidades de capacitación y certificación.

Según explicó, desde 2024 el instrumento comenzó a abordar 15 sectores de manera simultánea, ampliando la capacidad de análisis tanto a nivel regional como nacional.







“Entonces nosotros levantamos esta encuesta del año 2019. Anteriormente la levantábamos de manera sectorial, priorizando algunos sectores cada año. Del 2024 levantamos 15 sectores de manera simultánea. ¿Y lo que nos da una cierta profundidad a nivel regional y a nivel nacional, de qué es lo que requieren las empresas para poder guiar la política pública?”



En el caso de ENADEL 2025, el periodo considerado para las contrataciones correspondió a junio de 2024 a mayo de 2025, permitiendo identificar los perfiles efectivamente requeridos durante ese periodo y, al mismo tiempo, proyectar necesidades futuras.

Para el Observatorio, uno de los aspectos relevantes consiste en comprender los encadenamientos productivos existentes en la región. De esta manera, una actividad económica no se analiza de forma aislada, sino considerando los servicios, transporte, alojamiento, alimentación, logística y otros sectores que permiten que esa actividad pueda funcionar.

Como ejemplo, Barrientos recordó un estudio desarrollado anteriormente en Última Esperanza, donde se pudo observar cómo la actividad turística y la salmonicultura se relacionan con múltiples servicios y proveedores.







“Cómo en el caso de la acuicultura, cómo la salmonicultura se relaciona con otros sectores económicos para poder operar: el transporte, el alojamiento y servicio de comida. No sé, quién te produce las cajas para poder transportar el salmón. Entonces tienes un mismo sector, una misma actividad productiva, cómo va entrelazándose con otras actividades que clásicamente no pensarías que podrían estar relacionadas, pero que sí lo están”.





Informalidad y empleo femenino entre los desafíos



Durante la conversación también se abordó la situación general del mercado laboral de Magallanes. Si bien la región suele presentar indicadores favorables en participación, ocupación y desocupación en comparación con otras zonas del país, desde el Observatorio Laboral recalcaron que esto no significa que no existan brechas que requieran atención.

Entre ellas aparece la informalidad laboral, particularmente considerando que durante los últimos meses se ha observado creación de puestos de trabajo acompañada de un aumento de la ocupación informal.

Barrientos señaló que la realidad regional presenta características diferentes a las de otras regiones, donde el principal problema puede estar concentrado en una elevada desocupación.







“Nosotros en este momento no la tenemos, pero presenta otros desafíos, como te decía, en informalidad, en inclusión de mujeres en el mercado de trabajo, en inclusión de personas jóvenes también”.



Durante la entrevista se mencionó que la tasa de informalidad regional se ubica en torno al 21%, cifra que puede ser inferior a la registrada en otras regiones, pero que igualmente genera una señal de alerta cuando se observa su evolución.

Astorga enfatizó que el análisis no debe limitarse a determinar si un indicador regional es mejor o peor que el promedio nacional, sino que también debe considerar qué está ocurriendo detrás de cada cifra.







“Nosotros ponemos la alerta a que si está creciendo la informalidad, aunque sean datos pequeños por el foco, es decir, está creciendo el empleo formal femenino. ¿Eso implica que las mujeres están ingresando al mundo del trabajo, pero en rigor de qué? ¿En rigor de qué medidas es el acceso a ese empleo?”



En esa línea, el Observatorio plantea que el crecimiento de la ocupación femenina constituye un elemento positivo, pero debe ser acompañado por un análisis de las condiciones en que ese empleo se genera.



Transición energética y nuevos perfiles laborales



Otro de los ámbitos abordados fue el proceso de transición energética y, particularmente, el desarrollo de perfiles asociados a la industria eólica.

El Observatorio Laboral Magallanes inició durante este año un estudio de profundización de ocupaciones del sector eólico, trabajo que si bien se desarrolla desde la región, posee un alcance nacional y busca aportar antecedentes para la identificación y eventual incorporación de perfiles laborales al marco de cualificaciones.

Barrientos explicó que la experiencia acumulada en el análisis del sector energético, incluyendo los estudios realizados previamente sobre hidrógeno verde, ha permitido abrir nuevas líneas de investigación.







“Desde que hicimos nuestro primer estudio de hidrógeno verde allá por el 2022-2023, ha sido realmente interesante y se nos ha dado paso también desde la Subsecretaría del Trabajo poder hacer un estudio más nacional, justo lo que comentabas de la noticia de los perfiles eólicos”.



Uno de los desafíos, explicó, es que actualmente Magallanes no cuenta con una industria eólica de gran escala que permita obtener toda la información directamente desde la región. Por ello, el estudio requiere establecer coordinaciones con actores de otras zonas del país.

Sin embargo, una de las conclusiones preliminares que han podido observar es que determinados perfiles pueden ser reconvertibles y adaptables desde otras actividades económicas hacia la industria eólica.



Información para la comunidad



Junto con las investigaciones y levantamientos estadísticos, el Observatorio Laboral también busca acercar sus resultados a la comunidad.

En esa línea se desarrollaron durante junio talleres de prospectividad laboral, destinados no solamente a autoridades y tomadores de decisiones, sino también a trabajadores, sindicatos y personas interesadas en conocer los cambios que enfrenta el mercado laboral.

Barrientos destacó la importancia de que la información producida por el organismo pueda ser efectivamente utilizada por la ciudadanía.







“Para nosotros es importante poder llegar a todas las personas, más allá de, como decía hace un momento, más allá de los tomadores de decisiones. La utilidad del dato, al final, nuestra utilidad propiamente tal es qué utilidad se le da al dato”.



Durante estas instancias también se han abordado materias como cambio demográfico, inclusión laboral, energía y medioambiente, incorporando la participación de otros organismos especializados.

De esta manera, el Observatorio Laboral Magallanes continúa desarrollando una mirada integral sobre el mercado de trabajo regional, considerando no solamente cuántas personas están empleadas o desempleadas, sino también qué tipo de empleos se están generando, qué perfiles necesitan las empresas, qué sectores están creciendo y cuáles son las brechas que deben ser abordadas mediante capacitación, certificación y políticas públicas.

Los resultados completos de ENADEL 2025 se encuentran disponibles a través de los canales del Observatorio Laboral Magallanes, donde se puede revisar el documento con el detalle de los perfiles, sectores y necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento.

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