ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS, COYHAIQUE Y CANELA VIAJARÁN AL CONTINENTE BLANCO AL CORONARSE GANADORES DE LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

En una emocionante semana de ciencia y superación, que reunió a jóvenes de 9 regiones del país, un grupo de talentosos estudiantes de las comunas de Punta Arenas, Coyhaique y Canela se alzaron como los flamantes ganadores de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE) 2026 organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los y las ganadoras tendrán como premio mayor por sus trabajos un "boleto dorado" para cumplir un sueño: viajar a la Antártica en una verdadera expedición polar.

"Estamos muy satisfechos y contentos como instituto por todo el trabajo y esfuerzo visto durante esta semana. Es muy emocionante ver el entusiasmo de las nuevas generaciones en esta FAE, que piensen en un continente tan importante para nuestro país como la Antártica. La Feria Antártica Escolar, no solo es conocida a nivel nacional, sino también reconocida en instancias internacionales", explicó el director del INACH Gino Casassa Rogazinski.

Después de una intensa semana de actividades en Punta Arenas, los equipos ganadores fueron anunciados en una emotiva ceremonia realizada en el Explorer´s House de Antarctica21, y contó con la presencia de la Subsecretaría de CTCI, Carolina Rossi, entre otras relevantes autoridades regionales y representantes de instituciones antárticas.

Los equipos ganadores son:

-"Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en una futura transición energética de la Base Profesor Julio Escudero", integrado por Ash Molina Molina y Alejandra Sandoval Bastías, guiados por el docente Daniel Galaz Pereira. del establecimiento Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler de Canela (Región de Coquimbo).

-"Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciales antárticos: Validación in silico de biofirmas para la búsqueda de vida en lunas heladas", integrado por Matías Vargas Gómez y Fabiana Durán Zárate, guiados por la docente Ana Luisa Gutiérrez Molina del establecimiento Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique.

- "Mixótrofas Antárticas bajo la lupa: ¿Cómo responde su estrategia nutricional al aumento de temperatura en el Océano Austral?", integrado por Benjamín Ossandón González y su docente Javiera Soto Quezada del establecimiento Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas.

"Esta iniciativa es una experiencia única en la que estudiantes podrán integrar una expedición a la Base Julio Escudero en la propia Antártica, oportunidad que les permitirá conocer el importante trabajo que Chile realiza allí, tanto en el ámbito de la investigación científica como en la colaboración con delegaciones de otros países".

"Es una muestra más del compromiso de Chile con la Antártica, donde nos hemos consolidado como la puerta de entrada a un territorio con un rol clave en materia de desarrollo científico, cuidado del medio ambiente y cooperación internacional", apuntó el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

"Parte de la soberanía que podemos hacer en Antártica, es la soberanía científica. Muchas gracias a todos por participar de este encuentro, por habérsela jugado, gracias por postular. La Antártica es aún un continente bastante inexplorado en términos científicos y que podemos entender como especie humana de este Continente Blanco", comentó la subsecretaria de CTCI, Carolina Rossi

La emoción y la sorpresa marcaron las reacciones de los equipos ganadores. "Hemos logrado este triunfo gracias al esfuerzo, la templanza y la pasión por la ciencia. Muchas gracias por haber creído en nosotros. Con este triunfo queremos invitar junto a Benja a todos los establecimientos educacionales de la región y del país a participar de esta hermosa instancia", añadió Javiera Soto, profesora del Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas.

Ante la perspectiva de conocer el Continente Blanco, Ash Molina Molina, del establecimiento Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler de Canela (Región de Coquimbo), comentó que resulta muy oportuno para su proyecto, pues "nuestro principal enfoque es poder generar energía limpia para tener una ciencia limpia en la base Escudero del INACH"."Completamente orgulloso de mis chiquillos, porque venimos de la comuna de Canela, donde todos nos dicen ¿dónde queda? y literalmente queda entre Tongoy y Los Vilos. Llegar a esta instancia es un orgullo para nosotros como equipo", dice Daniel Galaz Pereira del establecimiento Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler de Canela (Región de Coquimbo).

Fabiana Durán Zárate, estudiante del establecimiento Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, subrayó que no se lo esperaba tanto, pero está muy feliz ya que ha sido una instancia muy bonita.

Esta vigésima tercera versión del certamen registró una convocatoria récord: 742 estudiantes iniciaron su postulación, guiados por 282 docentes y en total se recibieron 413 trabajos de todo el país (392 de ellos fueron admisibles). La revisión de los proyectos contó con la participación de más de un centenar de evaluadores de la institución polar e investigadores asociados al Programa Nacional de Ciencia Antártica.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).