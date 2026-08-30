EXALUMNOS DEL INSTITUTO DON BOSCO REGRESARON AL ESTABLECIMIENTO PARA ORIENTAR A ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO

En el marco de la Semana Técnico Profesional, el Instituto Don Bosco de Punta Arenas realizó el Primer Encuentro en Jornada Vocacional de Exalumnos, bajo el lema “Con Don Bosco hacia el futuro”. La actividad fue organizada por el Área de Apoyo del establecimiento y estuvo dirigida a estudiantes de Cuarto Medio.

La jornada contó con la presencia de la rectora Judith Álvarez Echeverría, el director de la Obra Salesiana en Punta Arenas, P. Pedro Carrera, además de directivos, docentes, exalumnos invitados y estudiantes de la promoción saliente. El encuentro comenzó con una instancia de oración comunitaria y continuó con un conversatorio entre las distintas generaciones.

Uno de los principales momentos fue un conversatorio rotativo en el que participaron diez exalumnos, egresados entre 1991 y 2014 de diferentes especialidades técnicas. Entre ellos estuvieron comunicadores, profesionales de la construcción, investigadores, ingenieros, docentes, especialistas en medio ambiente, deportes, prevención de riesgos y otras áreas.

Los exalumnos compartieron con los estudiantes sus trayectorias profesionales, decisiones vocacionales y experiencias posteriores al egreso. A través de grupos de trabajo, respondieron preguntas relacionadas con los desafíos de terminar la enseñanza media, las oportunidades de reinvención y las distintas alternativas para construir un proyecto personal y laboral.

Al finalizar la actividad, la coordinadora del Área de Apoyo, Karen Dimter, agradeció la participación de los profesionales invitados. Cada exalumno recibió un galvano de reconocimiento por su participación, mientras que el establecimiento anunció que continuará desarrollando acciones de orientación vocacional y proyecto de vida para acompañar a los estudiantes de Cuarto Medio en su proceso de egreso.