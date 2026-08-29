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29 de agosto de 2026

A 30 AÑOS DE SU GRABACIÓN, SE REESTRENA EL DISCO “FINAL DEL JUEGO” DE LA BANDA MAGALLÁNICA MANTIZA

La segunda producción de la banda puntarenense MANTIZA, grabada y publicada originalmente en 1996, fue remasterizada y relanzada por el sello Doriana Discos.

Mantiza - Final del juego (1996 -2026)

“FINAL DEL JUEGO” corresponde al segundo álbum de MANTIZA y sucedió al debut “EL REFUGIO”, publicado en 1995. La producción fue realizada tras la disolución del quinteto que había irrumpido en la escena austral con una propuesta que mezclaba el dark rock y el grunge.

El disco fue registrado por el ingeniero acústico Ricardo Contreras en su estudio Audioarte, en Punta Arenas. La producción estuvo a cargo del dúo conformado por Cristian Vladilo y Rafael Cheuquelaf, quienes contaron con la colaboración de Patricio Ulloa, Oscar Varas, Pablo Sánchez y Jessica Paredes en distintos instrumentos y voces.

“FINAL DEL JUEGO” reúne canciones y temas instrumentales con variedad de estilos y timbres. Entre sus composiciones se encuentran “Final del juego”, “Sobre hielo delgado”, “El juego de las estatuas”, “La antigua forma del alma”, “La boda”, “Celda Sumergida”, “El puñal en la orquídea”, “El dueño del sol”, “Ojos de gato” y “Soñador de navíos”.

Las letras, todas escritas por Cristian Vladilo, incorporan referencias literarias, entre ellas una inspiración en el libro y cuento “Final del juego”, de Julio Cortázar. A tres décadas de su estreno original, la nueva versión remasterizada del álbum se encuentra disponible en el canal de YouTube de Doriana Discos y en las principales plataformas de streaming.

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