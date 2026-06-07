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7 de junio de 2026

RAFAEL CHEUQUELAF PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS SU NUEVO DISCO INSPIRADO EN LOS DESAFÍOS AMBIENTALES DE LA PATAGONIA

​El músico magallánico dará a conocer en vivo “Ecocidios”, una obra instrumental que aborda distintos episodios y problemáticas medioambientales del sur austral.

ECOCIDIOS - portada disco

El músico magallánico Rafael Cheuquelaf, integrante del dúo electrónico Lluvia Ácida, presentará en vivo su más reciente trabajo discográfico titulado “Ecocidios” (Eolo – Pueblo Nuevo, 2026). La actividad se realizará en el Museo de Historia Natural Río Seco de Punta Arenas y contará con entrada gratuita para el público.

La obra está compuesta por nueve temas instrumentales inspirados en desastres ecológicos del pasado y amenazas ambientales que afectan actualmente a la Patagonia. A través de sintetizadores modulares, theremin y fragmentos de registros de prensa, el álbum aborda temáticas como la industria ballenera, el derrame provocado por el buque petrolero Metula, la expansión del castor y el didymo, además de incendios forestales y actividades productivas con impacto ambiental.

Según explicó el compositor, la idea surgió tras una intervención sonora realizada en el sector de Cabeza del Mar para la serie documental “Futuro a Color”, producción financiada por el CNTV y próxima a estrenarse. Ese trabajo dio origen a un proyecto que desarrolló durante aproximadamente cuatro meses y que busca reflexionar sobre la relación entre desarrollo y conservación en la Patagonia.

“Este disco no busca tranquilizar ni brindar confort auditivo, sino transmitir mediante el sonido mi inquietud por el destino de la Patagonia. Mi lugar en el mundo, al que reconozco como mi hogar”, señaló Cheuquelaf respecto de una obra que define como un ejercicio de memoria sobre las acciones que han afectado distintos ecosistemas del sur austral.

Durante la presentación, programada para las 17:00 horas, se proyectarán imágenes de apoyo para cada composición en la pantalla del cine “El Techo de la Ballena”. Además de su lanzamiento en plataformas digitales, “Ecocidios” estará disponible próximamente en formato CD en las disquerías Mad Music y Vinilos Cerati de Punta Arenas.


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