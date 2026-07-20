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20 de julio de 2026

ANTARCTICA21 SE REÚNE CON LA DELEGADA PRESIDENCIAL Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES

​- La empresa destacó la relevancia de contar con infraestructura moderna, estabilidad regulatoria e inversiones que permitan consolidar el liderazgo regional en las actividades vinculadas a la Antártica.

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En el marco de los desafíos estratégicos que enfrenta la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, representantes de Antarctica21 sostuvieron una reunión de trabajo con la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, con el objetivo de abordar las principales oportunidades y necesidades para consolidar el liderazgo de la región como principal puerta de entrada al Continente Blanco.

 
En el encuentro participaron Jaime Vásquez, presidente del directorio de Antarctica21, y Verónica Peragallo, CEO de la compañía, quienes destacaron la relevancia de avanzar en una agenda que permita fortalecer las capacidades logísticas y de infraestructura de la región, junto con generar condiciones que entreguen mayor certeza para la inversión y el desarrollo de largo plazo de las actividades vinculadas a la Antártica.

 
Durante la reunión se analizaron temas prioritarios para el futuro de Magallanes, entre ellos el mejoramiento de la pista del aeródromo teniente Marsh, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y la necesidad de impulsar inversiones públicas que permitan acompañar el crecimiento sostenido del turismo antártico, una actividad que contribuye significativamente a la economía regional y al posicionamiento internacional de Chile.

 
Asimismo, Antarctica21 destacó la necesidad de contar con certezas jurídicas y regulatorias que permitan fortalecer la confianza de quienes invierten y desarrollan operaciones en la región. La compañía subrayó que disponer de reglas claras, estables y competitivas resulta fundamental para que Magallanes continúe consolidándose como el principal centro de operaciones antárticas de Sudamérica, manteniendo su capacidad para competir con otros polos internacionales que participan en esta industria.

 
Los representantes de la empresa señalaron que la ubicación estratégica de Magallanes la convierte en un punto clave para el acceso al continente antártico, concentrando actividades vinculadas al turismo, la logística, la investigación científica y la cooperación internacional. En este sentido, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones que permitan proyectar a la región como un hub antártico de clase mundial, aprovechando las ventajas comparativas que posee Chile para liderar el desarrollo de esta actividad.

 
Como muestra concreta de su compromiso con la región y con el desarrollo sostenible del turismo antártico, Antarctica21 destacó la incorporación del Magellan Discoverer, un crucero híbrido de última generación diseñado bajo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia ambiental, que iniciará sus operaciones durante la temporada antártica 2026-2027. Esta significativa inversión privada refleja la confianza de la compañía en el potencial de Magallanes como principal puerta de entrada a la Antártica y en la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de la región para sostener su liderazgo internacional. La nueva nave, equipada con tecnología de vanguardia orientada a reducir el impacto ambiental de las operaciones, permitirá ampliar y fortalecer la oferta de turismo antártico desde Punta Arenas, impulsando además nuevas oportunidades para proveedores locales, operadores turísticos y diversos sectores económicos vinculados a esta industria estratégica.

 
"Creemos firmemente que el desarrollo del turismo antártico requiere una visión de largo plazo, sustentada en la colaboración público-privada, el fortalecimiento de la infraestructura y la existencia de condiciones que otorguen confianza y certeza a quienes apuestan por invertir en la región. Magallanes tiene una oportunidad única para consolidar su liderazgo como puerta de entrada a la Antártica y seguir proyectándose internacionalmente como un referente en esta materia", señalaron desde Antarctica21.

 
La compañía reafirmó su disposición a continuar colaborando con las autoridades regionales y nacionales para impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo sostenible de la actividad antártica y consoliden a Magallanes como un referente internacional en turismo, ciencia, logística y cooperación global, contribuyendo al crecimiento económico de la región y al fortalecimiento de la presencia de Chile en la Antártica.

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