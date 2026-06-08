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8 de junio de 2026

BÁRBARA HERNÁNDEZ LLEGARÁ A PUNTA ARENAS PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 Y PARTICIPAR EN EL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026

La ceremonia se realizará el próximo 27 de junio en Explorers House de Antarctica21.

Barbara 5
La destacada nadadora chilena de aguas gélidas, Bárbara Hernández, reconocida internacionalmente por sus hazañas en condiciones extremas, visitará Punta Arenas en el marco de una invitación realizada por la Fundación Antártica21, organización que este año la distinguirá con el reconocimiento al Espíritu Antártico 2026.

La deportista, conocida como la "Sirena de Hielo", ha construido una trayectoria sobresaliente en el nado en aguas abiertas de baja temperatura, logrando desafíos únicos en distintos rincones del planeta y posicionándose como una embajadora del deporte extremo, la resiliencia y el vínculo con los ecosistemas más frágiles del mundo.

La ceremonia de entrega del reconocimiento, que se realizará el sábado 27 de junio en el Explorers House de Antarctica21, forma parte de las iniciativas impulsadas por FA21 para relevar a personas que encarnan los valores asociados al territorio antártico: respeto por la naturaleza, superación, conciencia ambiental y conexión con los entornos extremos.

"Me siento profundamente honrada de recibir este reconocimiento de Fundación Antártica21. La Región de Magallanes ocupa un lugar muy especial en mi historia, ya que aquí logré mis cuatro récords Guinness en aguas gélidas. Por eso, recibir esta distinción en este territorio tiene un significado muy especial para mí.

Agradezco este reconocimiento y espero que mi experiencia pueda motivar a más personas a creer en sus capacidades y a entender que muchas veces los límites están mucho más lejos de lo que imaginamos", recalcó Barbara Hernández, al confirmar su visita a Magallanes.

Además de esta distinción, la visita de Hernández tendrá un componente especialmente significativo para la comunidad local: su participación en el tradicional Chapuzón del Estrecho 2026, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, el cual se realizará el próximo 27 de junio, y representa uno de los eventos ciudadanos más emblemáticos del invierno magallánico.

"La presencia de figuras como Bárbara Hernández contribuye a posicionar a la Región de Magallanes como un referente global en torno a la Antártica, el deporte en condiciones extremas y la cultura austral", expresó Edgardo Vega, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.

A ello, Vega agregó que su historia de vida y sus logros son una fuente de inspiración. "Creemos que su visita va a generar un impacto muy positivo, especialmente en jóvenes, mostrando que desde Chile es posible alcanzar metas extraordinarias".

La llegada de Hernández representa una oportunidad única para acercar al público local a una figura de nivel mundial, inspirando a nuevas generaciones y poniendo en valor la identidad austral.
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