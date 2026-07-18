Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

El titular de Seguridad Pública afirmó que el procedimiento demuestra que quienes permanecen prófugos de la justicia "finalmente están siendo capturados".

arrau

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la detención de Pedro Aladino Macheo Raimán, imputado por el homicidio de Moisés Orellana y vinculado, según la investigación, a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). A través de una publicación en la red social X, la autoridad destacó el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada en el operativo desarrollado en la Región de Magallanes.

"Las policías siguen haciendo su trabajo. La detención de Pedro Macheo Raimán por parte de la PDI, vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche e investigado por el asesinato de Moisés Orellana, demuestra que quienes huyen de la justicia pueden esconderse durante años, pero finalmente están siendo capturados", escribió el ministro.

Arrau agregó que "frente al terrorismo no caben complejos ni ambigüedades: la ley debe imponerse y el Estado jamás volver a retroceder". Asimismo, sostuvo que la recuperación de la tranquilidad en la Macrozona Sur pasa por la acción de la justicia y el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Pedro Aladino Macheo Raimán fue detenido durante un operativo conjunto de la PDI y la Armada en el sector del Golfo Almirante Montt, en las cercanías de Puerto Riquelme, en la Región de Magallanes. El imputado mantenía órdenes de detención vigentes por los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas, en el marco de la investigación por el homicidio de Moisés Orellana y otros hechos ocurridos en la provincia de Arauco.


diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI PIDE A MINISTRO DE TRANSPORTES EVALUAR CRONOGRAMA DE CIERRE DEL AEROPUERTO DE NATALES PARA MINIMIZAR IMPACTO EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD 2026

Leer Más

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

VN 6
nuestrospodcast
arrau

MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
arrau

MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
coreweissohn

CONSEJERO ROBERT WEISSOHN PLANTEA UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL MODELO DE ZONA FRANCA DE CARA AL FIN DE LA CONCESIÓN EN 2030 "LLEGÓ EL MOMENTO DE HACER UNA REINGENIERÍA DE TODO ESTE SISTEMA"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PuntoPenal

PUNTO PENAL ANALIZÓ LAS PRINCIPALES POLÉMICAS DEL MUNDIAL 2026 Y ASEGURÓ QUE "LO DEPORTIVO TERMINÓ PRIMANDO"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250