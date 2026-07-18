MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la detención de Pedro Aladino Macheo Raimán, imputado por el homicidio de Moisés Orellana y vinculado, según la investigación, a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). A través de una publicación en la red social X, la autoridad destacó el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada en el operativo desarrollado en la Región de Magallanes.

"Las policías siguen haciendo su trabajo. La detención de Pedro Macheo Raimán por parte de la PDI, vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche e investigado por el asesinato de Moisés Orellana, demuestra que quienes huyen de la justicia pueden esconderse durante años, pero finalmente están siendo capturados", escribió el ministro.

Arrau agregó que "frente al terrorismo no caben complejos ni ambigüedades: la ley debe imponerse y el Estado jamás volver a retroceder". Asimismo, sostuvo que la recuperación de la tranquilidad en la Macrozona Sur pasa por la acción de la justicia y el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Pedro Aladino Macheo Raimán fue detenido durante un operativo conjunto de la PDI y la Armada en el sector del Golfo Almirante Montt, en las cercanías de Puerto Riquelme, en la Región de Magallanes. El imputado mantenía órdenes de detención vigentes por los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas, en el marco de la investigación por el homicidio de Moisés Orellana y otros hechos ocurridos en la provincia de Arauco.

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