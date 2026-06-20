MINISTRO JAIME CAMPOS FORMALIZA COMITÉ PÚBLICO-PRIVADO PARA FORTALECER EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO Y RURAL

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, firmó el decreto que formaliza la constitución del Comité técnico público-privado de apoyo y fortalecimiento del cooperativismo agroalimentario y rural, instancia que busca consolidar una agenda de trabajo colaborativa para promover el desarrollo de las cooperativas vinculadas al sector agrícola.

El comité está integrado por 24 organizaciones del sector cooperativo, organismos públicos, representantes de la academia y entidades internacionales. Durante la sesión se revisó el trabajo desarrollado hasta la fecha, se presentaron cifras del sector y se analizaron iniciativas actualmente en ejecución, entre ellas programas impulsados por la División de Asociatividad y Economía Social (DAES), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y Sercotec.

El ministro Campos destacó la relevancia de las cooperativas para los pequeños y medianos productores agrícolas, señalando que esta nueva instancia permitirá mantener un espacio permanente de diálogo para abordar materias relacionadas con producción, financiamiento, comercialización y transferencia tecnológica.

Por su parte, la directora subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña, indicó que el comité permitirá fortalecer la articulación entre el sector público y las cooperativas agroalimentarias y rurales, facilitando la identificación de desafíos y oportunidades que contribuyan al desarrollo del sector en los distintos territorios.

Desde el Ministerio de Economía, el jefe de la División de Asociatividad y Economía Social, Sebastián Espinoza, valoró la creación de este espacio de coordinación, mientras que el director ejecutivo de FIA, Andrés Gálmez, destacó el trabajo realizado a través del programa AgroCoopInnova, orientado al fortalecimiento de capacidades de gestión, innovación y comercialización en cooperativas agrícolas.

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