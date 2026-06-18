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18 de junio de 2026

COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL ABRE CONVOCATORIA DE ACTIVA INVERSIÓN PARA FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MAGALLANES

​Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de julio en www.corfo.gob.cl

fotos hilandería 1

Las empresas y emprendedores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que buscan concretar proyectos de crecimiento, modernización o ampliación de sus capacidades productivas ya pueden postular a una nueva convocatoria de Activa Inversión, instrumento impulsado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) y Corfo, que busca apoyar iniciativas con potencial de generar impactos positivos en la economía regional.

 

El programa entrega cofinanciamiento para la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo, permitiendo a las empresas fortalecer su competitividad, aumentar su productividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

 

La convocatoria está orientada a proyectos vinculados a sectores estratégicos priorizados por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena: Alimentos, Turismo, Antártica y Energía.

 

El director regional de Corfo, Javier Romero, destacó la importancia de esta herramienta para el crecimiento empresarial en la región. “Activa Inversión es una herramienta concreta para que las empresas puedan avanzar en proyectos que les permitan crecer, mejorar sus procesos y fortalecer su competitividad. Invitamos a las empresas de la región a revisar las bases y aprovechar esta oportunidad para materializar iniciativas que contribuyan al desarrollo productivo de Magallanes”, señaló.

 

 

Un impulso para crecer desde Torres del Paine

 

Los resultados de convocatorias anteriores dan cuenta del impacto que este instrumento puede generar en las empresas regionales. Uno de esos casos es el de Hilandería Tierra de Ovejeros, emprendimiento ubicado en Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, dedicado a conseguir mayor valor agregado a la lana de oveja de su producción.

 

Gracias al apoyo obtenido a través de Activa Inversión, la empresa ejecutará un proyecto orientado a ampliar su oferta turística y fortalecer su proceso productivo mediante la incorporación de nuevas máquinas a su hilandería. La adquisición de este equipamiento permitirá mejorar la producción de lana peinada e hilada, fortaleciendo así la elaboración de productos artesanales asociados al patrimonio cultural y productivo de la Patagonia.

 

"Postulamos al programa Activa Inversión para incorporar tres nuevas máquinas a la línea de producción de nuestra hilandería en Torres del Paine, dos de las cuales reemplazarán equipos que estaban afectando la calidad de nuestros productos. El apoyo de Corfo, que cofinancia el 60% de esta inversión, es fundamental para seguir fortaleciendo nuestro negocio, mejorar nuestros procesos productivos y avanzar con mayor competitividad. Sin duda, es una gran ayuda para las empresas que buscamos crecer y agregar valor a lo que hacemos." afirmó Palmenia Cárdenas, propietaria de Hilandería Tierra de Ovejeros.

 

 

Convocatoria abierta hasta el 08 de julio

 

Activa Inversión está dirigido a personas naturales o jurídicas contribuyentes de primera categoría que desarrollen actividades productivas y contemplen proyectos de inversión en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de julio y pueden realizarse a través del sitio web de Corfo, donde además se encuentran disponibles las bases, requisitos y condiciones de la convocatoria.

 

Con este instrumento, el Comité de Desarrollo Productivo Regional busca seguir impulsando inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de Magallanes y la Antártica Chilena.



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