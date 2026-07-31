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31 de julio de 2026

SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL INICIA PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE MEDIO LIBRE

Las postulaciones estarán abiertas desde el 27 de julio hasta el 14 de agosto de 2026, a través del formulario digital disponible en el sitio web institucional.

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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil da inicio al proceso de acreditación de personas jurídicas sin fines de lucro, mediante el cual las instituciones interesadas podrán obtener la calidad de organismo acreditado para ejecutar programas relacionados con la ley N°20.084, que establece el sistema de responsabilidad penal adolescente.
 
Estos organismos son responsables de ejecutar los programas de medio libre, dirigidos a adolescentes y jóvenes que cumplen medidas o sanciones en libertad, sin privación de libertad, y que requieren de una intervención especializada para su proceso de reinserción social.
 
Solo los organismos que cuenten con esta acreditación podrán adjudicarse licitaciones para el desarrollo de programas de reinserción social juvenil, por lo que este proceso constituye un requisito habilitante para toda institución que quiera ejecutar dichos programas en representación del Estado.
 
A diferencia del antiguo modelo de subvención, hoy estos organismos operan bajo un esquema de compras públicas, mediante el cual reciben el 100% de los recursos necesarios para la ejecución de los programas, lo que fortalece su capacidad de gestión y la calidad de la intervención que entregan a los jóvenes.
 
Al respecto, la directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez García, señaló: "Este proceso de acreditación es clave para asegurar que quienes trabajan con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley cumplan con los estándares de calidad y los requisitos legales que exige nuestro sistema. Hoy contamos con un modelo de compras públicas que garantiza a los organismos el 100% de los recursos para ejecutar los programas de medio libre, lo que representa un cambio sustantivo respecto al antiguo sistema de subvención. Invitamos a las organizaciones que tienen experiencia y compromiso con la reinserción social a postular dentro de los plazos establecidos."
 
Las instituciones interesadas deberán revisar previamente el Manual de Postulación y reunir la totalidad de los antecedentes exigidos.
 
El detalle completo del proceso, los documentos requeridos y el calendario de etapas están disponibles en reinsercionjuvenil.gob.cl.
 
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