SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON PRESIDENTE DE EPAUSTRAL PARA CONOCER AVANCES DE LA CARTERA DE INVERSIONES PORTUARIAS DE MAGALLANES

​Con el objeto de conocer en detalle el estado de avance de las principales inversiones portuarias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el senador Alejandro Kusanovic sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), José Miguel Cruz, quien realizó una presentación sobre la cartera de proyectos que impulsa la empresa para el período 2023-2028.



Durante el encuentro se revisaron las obras que actualmente se encuentran en ejecución y aquellas proyectadas para fortalecer la infraestructura portuaria regional, entre ellas el mejoramiento del Terminal José de los Santos Mardones, la construcción del nuevo Terminal de Pasajeros del Muelle Prat, la tercera etapa del mejoramiento de la capacidad de atraque de dicho terminal y la futura adquisición de nuevas grúas para el puerto de Mardones. Estas iniciativas forman parte del convenio de programación entre el Gobierno Regional y EPAustral, que contempla una inversión superior a los $38 mil millones para el período 2024-2028.



Asimismo, el presidente del directorio expuso el estado de avance físico y financiero de los distintos proyectos, los plazos previstos para su ejecución y la estrategia de financiamiento diseñada para concretar las inversiones, incluyendo los ajustes al crédito obtenido con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para las obras de ampliación del Terminal Mardones. También se abordó el carácter estratégico que estas inversiones representan para el crecimiento de la actividad portuaria y el desarrollo de nuevos proyectos productivos en la región.



El parlamentario valoró la disposición de EPAustral para informar en detalle el estado de los proyectos, destacando el plan de inversiones que se está desarrollando y planificando a largo plazo para sacar adelante la empresa y potenciar su crecimiento, luego del retroceso de los últimos años.



“Se está realizando un trabajo integral para potenciar la industria del puerto en Magallanes, lo cual representa una excelente noticia para la región, ya que la infraestructura portuaria es uno de los pilares del desarrollo regional. Estas inversiones son fundamentales para la competitividad de la región, contar con puertos modernos y con mayor capacidad permitirá fortalecer nuestra logística, apoyar el crecimiento del comercio, la industria, el turismo, la actividad antártica y preparar a Magallanes para atraer más oportunidades y mejorar el desarrollo productivo, como el plan para invertir a futuro alrededor de 38,000 millones de pesos adicionales para la ampliación del muelle Mardones” señalo el legislador.



Por su lado, el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral), José Miguel Cruz, manifestó la importancia de sostener reuniones con todos los parlamentarios, comenzando esta semana con el senador Kusanovic, señalando que “a pesar de que la empresa portuaria ha tenido dos años decayendo en sus ingresos respecto del año 23 y 22, respectivamente, igualmente estamos iniciando un proceso de inversiones cercano a los 40,000 millones de pesos para los próximos 3 o 4 años. Adicionalmente, vienen proyectos más a largo plazo que van a estar en un proyecto de infraestructura y en un plan de desarrollo regional para los próximos 10 años, el cual lo vamos a presentar próximamente, yo espero que dentro del mes de agosto” señalo Cruz, concluida la reunión.



Finalmente, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Congreso, EPAustral, el Gobierno Regional y los organismos públicos involucrados, con el propósito de impulsar una infraestructura portuaria acorde con las necesidades de crecimiento que enfrenta la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



