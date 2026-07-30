SERNAPESCA REALIZÓ SU CUENTA PÚBLICA 2026 CON ÉNFASIS EN EL MEJORAMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN

La actividad fue presidida por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, y la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia Almonacid, en compañía de autoridades y representantes de instituciones públicas y dirigentes de la pesca artesanal.

“Para nosotros como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es fundamental el poder rendir cuentas a la ciudadanía acerca de las labores que hacemos. Tenemos muchos desafíos y también los tomamos con mucho orgullo porque es muy importante para el desarrollo de nuestro país”, indicó Soledad Tapia.

La autoridad dio cuenta de que en 2026 se movieron 4.508.338 toneladas de recursos provenientes de la pesca y acuicultura en el país, lo que pone a Chile en puestos de relevancia dentro del sector pesquero y acuícola a nivel internacional, al ser el segundo productor mundial de salmónidos y mitílidos; el quinto exportador de productos de animales acuáticos y el décimo país en desembarques pesqueros.

En el 2025 hubo un incremento en los operativos realizados junto a la Red Sustenta que reúne a organismos públicos vinculados a la fiscalización de la pesca y acuicultura: “En 2026 aumentaron las fiscalizaciones conjuntas a nivel nacional, controlándose más de 2 millones 982 mil toneladas de desembarque en el sector industrial y artesanal, e incautándose 3.498 toneladas, un 173% más que el año anterior”, señaló la autoridad.

Otro aspecto que destacó es el combate al crimen organizado en el sector pesquero y acuicultor, ya que “en el 2025 se intensificó el trabajo con la Armada, Carabineros, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, desarrollando diversos programas de fiscalización y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, mediante la capacitación y estudio de casos; destacándose los hallazgos obtenidos en diferentes operativos a lo largo del país”.

Respecto del cumplimiento normativo en el sector acuicultor, se realizaron 4.962 acciones de fiscalización en los 2.473 centros de cultivo operativos en 2025, detectándose 258 incumplimientos normativos. En el caso del Programa Especial de Fiscalización de Acuicultura en Áreas Silvestres Protegidas, se realizaron 926 acciones de fiscalización en los 316 centros de cultivo con operación, detectándose 133 hallazgos.

“Durante el 2025, la vigilancia apoyada en sistemas de registro y análisis contribuyó a mantener el estatus sanitario de la salmonicultura en Chile, mediante distintos programas de vigilancia de Enfermedades de Alto Riesgo (EAR) que afectan a especies salmónidas y a moluscos, manteniéndonos como país libre de EAR de la Lista 1 de la OMSA, al no registrarse casos de virus ISA desde 2023. Al mismo tiempo, avanzamos hacia la meta de reducir en un 25% el uso de antimicrobianos en la salmonicultura en un periodo de 4 años, con el trabajo del proyecto que busca desarrollar un Sistema de Vigilancia, Alerta y Respuesta (SVAR) para prevenir la resistencia antimicrobiana”, enfatizó la directora nacional de Sernapesca.

PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El cumplimiento normativo se promueve también a través de instancias dirigidas a usuarias y usuarios sectoriales, orientadas al crecimiento económico y el bienestar de las personas. En esta línea se expuso sobre los programa de atención en terreno ‘Caleta + Cerca’ que llegó a 18.957 beneficiarios en 246 caletas a nivel nacional; el programa “La Mejor Macha”, orientado a fortalecer la trazabilidad y el consumo responsable de este recurso, que permitió aumentar en un 20% las declaraciones de desembarque e incluso generar valor agregado del producto a pescadores y pescadoras; y la ampliación del Registro de Actividades Conexas (RAC) que permite la visibilización y formalización de oficios que se dan en torno a la pesca artesanal, donde el 77% de las personas inscritas son mujeres.

Finalmente, Soledad Tapia expresó que “los desafíos que nos hemos impuesto para este año están marcados por incrementar la calidad de la fiscalización a nivel estratégico y operativo, fortaleciendo el sistema de inteligencia, a través del uso intensivo de análisis de datos, la trazabilidad y el sistema de monitoreo electrónico de operaciones de pesca y acuicultura, junto a la coordinación con otras instituciones fiscalizadoras; y fomentar los mercados legales con trazabilidad y transparencia en toda la cadena de valor, incorporando al consumidor final con opciones para una decisión de compra consciente”.

“También queremos impulsar la capacitación de funcionarios, fortalecimiento institucional y coordinación con policías y Ministerio Público para la lucha contra el crimen organizado y los mercados ilícitos; facilitar información de manera clara y comprensible a la ciudadanía, para seguir impulsando su participación en el cuidado de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente; continuar mejorando la calidad de nuestros servicios, reforzando una visión integral de nuestros usuarios y fortalecer el control interno y los estándares de probidad del personal, junto con potenciar la integridad pública”, finalizó la directora nacional de Sernapesca.