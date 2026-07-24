PDTA DE CHILETEC ANDREA NIETO AFIRMA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMÓ LA FORMA DE TRABAJAR Y LLAMA A FORTALECER LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La presidenta de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec), Andrea Nieto Eyzaguirre, abordó los principales desafíos que enfrenta la industria tecnológica nacional durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la conversación se refirió al impacto de la inteligencia artificial, la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la formación de talento especializado, la internacionalización de las empresas tecnológicas chilenas y el rol que puede desempeñar Magallanes en este escenario.

Orgullosa de sus raíces magallánicas, Nieto repasó su trayectoria profesional, desde su formación como ingeniera civil matemática hasta su especialización en tecnología, negocios y educación, camino que la llevó a crear su propia empresa y posteriormente asumir la presidencia de Chiletec para el período 2026-2027.

"Yo soy magallánica, nacía y criada, como se dice, muy orgullosa de ser de la población 18 de Septiembre... La tecnología es el futuro. Y yo le hice caso a esa persona y así llegué al mundo tecnológico. Y resulta que en el mundo tecnológico hay muchas oportunidades", recordó.

Actualmente, Chiletec reúne a más de un centenar de pequeñas y medianas empresas que desarrollan soluciones tecnológicas desde Chile para mercados nacionales e internacionales. En ese contexto, Nieto explicó que su gestión se sustenta sobre tres ejes estratégicos: crecimiento empresarial colaborativo, desarrollo del talento digital e incidencia en políticas públicas.

"Nos planteamos crecer como empresa de manera colaborativa, es decir, nosotros entendemos que crecer de manera individual es mucho más lento que crecer en bloque, entonces tratamos de unirnos... visualizar oportunidades de complementariedad más que de competencia", sostuvo.

Respecto a la formación de capital humano, anunció el desarrollo de una academia tecnológica impulsada por Chiletec, destinada tanto a actualizar competencias laborales como a fortalecer la vinculación con instituciones de educación superior.

"Estamos desarrollando una Academia, una Academia digital, una Academia tecnológica desde Chiletec en donde nos estamos trabajando tanto para retroalimentar mallas formativas de las instituciones educativas, como también para ofrecer a nuestros socios y a la comunidad en general cursos... que van nivelando competencias tecnológicas", explicó.

Inteligencia artificial y gobernanza

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el acelerado avance de la inteligencia artificial y los desafíos que implica su incorporación en organizaciones públicas y privadas.

Para Nieto, el punto de inflexión ocurrió cuando estas herramientas comenzaron a estar disponibles para cualquier persona.

"Yo creo que un hito importante fue por allá por el 2022... Fue el día en que esto se democratizó de alguna manera, este acceso a los modelos de inteligencia artificial fueron distribuidos y accesibles para todo el mundo. Yo creo que marcó un antes y un después", afirmó.

Sin embargo, advirtió que la adopción masiva también obliga a establecer reglas claras para proteger la información institucional.

"Ahí aparece el concepto de gobernanza de inteligencia artificial, que es qué significa, qué le vamos a permitir a la inteligencia artificial que haga, para qué proceso, quiénes están autorizados, con qué propósito y también qué es lo que no vamos a permitir como humanidad que la inteligencia artificial haga", señaló.

Alfabetización digital para una sociedad que envejece

La presidenta de Chiletec también abordó el desafío de avanzar en alfabetización digital, especialmente considerando el progresivo envejecimiento de la población chilena y de regiones como Magallanes.

A su juicio, el aprendizaje tecnológico debe desarrollarse de manera gradual y permanente.

"La alfabetización digital debería y se da de alguna manera en múltiples sectores y en múltiples niveles... el conocimiento se construye de manera incremental, también la alfabetización digital es exactamente así", indicó.

Asimismo, valoró que las personas mayores mantienen disposición para aprender, aunque recalcó la necesidad de generar metodologías adaptadas.

"Yo he visto también en personas mayores que ellos les cuesta un poco más, pero de todas maneras ellos están abiertos a aprender. Lo que pasa es que también necesitan instructores que tengan la paciencia para poder enseñarles", expresó.

Transformación digital para empresas tradicionales

Durante la entrevista, Nieto compartió experiencias recientes capacitando empresas agrícolas en transformación digital e inteligencia artificial, destacando cómo herramientas simples pueden optimizar procesos productivos.

Explicó que aplicaciones de reconocimiento de imágenes permiten obtener prediagnósticos de enfermedades en cultivos, mientras que otras facilitan el registro por voz de labores realizadas en terreno, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la gestión de información.

"Yo vi las caras de ellos y me di cuenta que estaban súper asombrados porque se les abría un mundo de posibilidades con eso", comentó sobre la reacción de los empresarios agrícolas tras conocer estas herramientas.

Internacionalización y oportunidades para Magallanes

Entre los objetivos inmediatos de Chiletec figura fortalecer la internacionalización de empresas tecnológicas chilenas mediante misiones comerciales hacia Perú, Colombia y México, además de consolidar vínculos con Canadá, país que —según explicó— observa a Chile como un socio estratégico dentro de América Latina.

"El desafío es justamente seguir sistematizando estas misiones comerciales... para que a través de alianzas estratégicas una empresa chilena y una empresa peruana con servicios complementarios puedan hacer crecer su mercado visto desde la colaboración y no desde la competencia", señaló.

Finalmente, durante su visita a Magallanes, la dirigente sostuvo reuniones con autoridades regionales, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción y emprendedores tecnológicos, adelantando futuras actividades sobre inteligencia artificial aplicada a distintos sectores productivos.

Asimismo, extendió una invitación a empresas tecnológicas de la región a integrarse a la asociación.

"Dejo la invitación a empresas tecnológicas o que desarrollen tecnología desde Magallanes. Sería un placer poder conectar con ustedes, tomarnos un café y revisar qué es lo que les puede ofrecer Chiletec para el crecimiento de sus empresas desde Magallanes y hacia el resto del país y hacia el resto del mundo", concluyó.





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