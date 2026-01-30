Punta Arenas,
30 de enero de 2026

PDTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES TRAS EXPLOSIÓN DE GASODUCTO: “TIENE QUE INVERTIRSE YA CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO”

Buenos días región.

sindicatoenap

A un mes del incendio ocurrido en un ducto de ENAP Magallanes, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la estatal en la región, Graciela Vásquez Cruces, manifestó su persistente preocupación por la forma en que la empresa está abordando la gestión de su infraestructura crítica y las decisiones estratégicas asociadas a la prevención de riesgos.

El incidente se registró en la madrugada del 19 de diciembre, mientras se realizaban labores de mantenimiento en la red de ductos de la Planta Posesión, y derivó en una fuga de gas con inflamación. Como consecuencia, un trabajador contratista resultó lesionado y debió ser trasladado a un centro asistencial. Tras el hecho, la empresa junto a autoridades regionales y organismos sectoriales activaron protocolos para evitar impactos mayores, especialmente en el suministro domiciliario de gas.

Esta mañana, en conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Vásquez señaló que el episodio abrió un debate de fondo respecto a si ENAP está actuando con una planificación de largo plazo enfocada en la prevención o si su accionar sigue siendo principalmente reactivo frente a emergencias.

“A nosotros no nos interesa esta reconstrucción que se vea de manera temporal y atingente a lo que sucedió sino que tiene que invertirse ya con una visión a largo plazo, que lo que se implemente sea optimo y que de las garantías a las personas que van a estar seguras trabajando ahí, esto marco un punto de inflexión esto no puede volver a ocurrir no se le puede bajar el perfil, esto minimizarlo seria bastante irresponsable por parte de la empresa, esto es grave y tiene un potencial de que pudo haber sido mucho mas grave aun, por lo tanto aquí la administración de la empresa no puede bajarle el perfil a esto no lo puede minimizar seria bastante irresponsable hacerlo un error por lo demás”.

Desde el sindicato recalcaron que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta que obliga a revisar con profundidad las condiciones de seguridad, la mantención de la infraestructura y las decisiones de inversión, considerando el impacto que este tipo de eventos puede tener tanto en los trabajadores como en la comunidad de Magallanes.



PROGRAMA SALUDABLEMENTE REFUERZA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS ESPACIOS LABORALES DE MAGALLANES

