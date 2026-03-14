PREFECTO DE CARABINEROS DESTACA TRABAJO POLICIAL Y LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN EN MAGALLANES

En el programa Carabineros al Fin del Mundo, el coronel Gonzalo Larenas Arias, prefecto de la Prefectura de Carabineros Magallanes N.° 28, se refirió al trabajo que desarrolla la institución en la región y a las distintas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y la prevención.



Larenas destacó la importancia de las fiscalizaciones al transporte escolar que se realizan previo al inicio del año académico, las que buscan verificar que los vehículos y conductores cumplan con todas las exigencias legales. Según explicó, esta labor tiene como objetivo entregar tranquilidad a las familias que confían el traslado de sus hijos a este tipo de servicios.



En materia operativa, el prefecto valoró el trabajo de las unidades especializadas y de respuesta rápida que operan en la región, las cuales realizan controles permanentes en la población y apoyan a las unidades territoriales. Asimismo, indicó que el análisis del delito y la georreferenciación permiten planificar patrullajes más eficientes y focalizados.



Otro de los temas abordados fue el bienestar del personal policial. El coronel señaló que la institución ha reforzado el acompañamiento psicológico para los funcionarios, considerando que el trabajo policial implica enfrentar situaciones complejas que también impactan emocionalmente a los carabineros.



En la entrevista también se refirió al proyecto de creación de un grupo de formación de Escuela de Formación de Carabineros en Punta Arenas, el cual se proyecta en un terreno ubicado en el sector Río de los Ciervos. La iniciativa permitiría formar cerca de 120 carabineros alumnos, facilitando que jóvenes de la región puedan iniciar su carrera cerca de sus redes de apoyo.



Finalmente, Larenas hizo un llamado a la comunidad y a las distintas instituciones del Estado a trabajar de manera coordinada en materia de seguridad pública. En ese sentido, enfatizó que la prevención del delito no depende únicamente de las policías, sino también de la colaboración de la ciudadanía y del trabajo conjunto con organismos públicos y privados.

