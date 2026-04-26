MERCADOS CAMPESINOS CONSOLIDAN SU PRESENCIA EN MAGALLANES Y FORTALECEN EL VÍNCULO ENTRE PRODUCTORES Y LA COMUNIDAD

Con una positiva evaluación de la temporada, los Mercados Campesinos en la Región de Magallanes continúan consolidándose como un punto de encuentro entre el mundo rural y urbano. La iniciativa, impulsada por INDAP, ha permitido que productores locales comercialicen directamente sus productos, fortaleciendo el consumo de alimentos frescos y de origen local.

Durante una visita a la Galería Palace, en el centro de Punta Arenas, el director regional (s) de INDAP, Petar Bradasic, destacó el respaldo de la comunidad a este espacio que funciona semanalmente. En el lugar, agricultores y agricultoras ofrecen sus productos sin intermediarios, generando un vínculo directo con los consumidores.

Desde el mundo campesino, quienes participan valoran el impacto de estos mercados tanto en sus ingresos como en la visibilización de su trabajo. Productoras locales señalaron que la cercanía con el público permite generar confianza, destacando la frescura, calidad e identidad de los productos ofrecidos.

La Galería Palace, ubicada en un sector patrimonial de la ciudad, se ha transformado en un punto activo para este tipo de iniciativas, contribuyendo a dinamizar la economía local y recuperar espacios tradicionales para el comercio.

El constante flujo de público durante las jornadas reafirma el interés de la comunidad por este tipo de instancias, que no solo impulsan la economía, sino que también fortalecen el tejido social en la región.

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