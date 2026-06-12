SENADOR BIANCHI EXIGE INTERVENCIÓN POLICIAL URGENTE EN PORVENIR ANTE AVANCE DEL NARCOTRÁFICO Y ALARMANTE ALZA EN TASAS DE SUICIDIO

El Senador por Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi Retamales, y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, cursó hoy un oficio urgente al General Director de Carabineros de Chile y al Director Nacional de la Policía de Investigaciones, solicitando una intervención policial inmediata, coordinada y sorpresiva en la comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego.

La iniciativa surge tras la conmocionante pérdida de cuatro habitantes de Porvenir por suicidio en un período reciente, hecho que el Senador Bianchi no duda en vincular con la creciente penetración del narcotráfico y el microtráfico en la zona.

"Esto no es una estadística fría. En una comunidad pequeña como Porvenir, cuatro muertes por suicidio son una señal de alerta gravísima que el Estado no puede ignorar"

declaró el parlamentario.

El Senador denunció que la ruta de barcazas que une Punta Arenas con Porvenir se ha convertido en un vector de ingreso de drogas, armas y precursores hacia la isla, debido a la ausencia de controles policiales sistemáticos en los terminales de embarque y desembarque.

"La falta de fiscalización en las rampas de zarpe y recalada ha transformado este corredor marítimo en una autopista para el crimen organizado"

advirtió Bianchi.

En su oficio, el parlamentario solicitó concretamente:

— Un operativo policial de gran envergadura y efecto sorpresa en Porvenir, orientado a desarticular las redes de acopio, distribución y microtráfico activas en la localidad.

— El establecimiento de controles imprevistos e intermitentes en los terminales de barcazas, con apoyo de brigadas caninas antinarcóticos de ambas instituciones policiales, fiscalizando carga pesada, vehículos particulares y equipaje de pasajeros.

— La remisión al Senado y a la Comisión de Seguridad Pública de un informe técnico-criminalístico que incluya: el historial de causas e incautaciones en la Provincia de Tierra del Fuego en los últimos 24 meses; el análisis del vínculo entre narcotráfico, tasas de suicidio y violencia intrafamiliar; y el diagnóstico de dotación de personal y medios de las policías en la zona.

"La custodia de nuestras zonas extremas no admite respuestas burocráticas ni dilaciones de oficina. Los habitantes de Porvenir merecen paz, dignidad y la presencia real del Estado"

enfatizó el Senador Bianchi.

El parlamentario emplazó a ambas instituciones policiales a dar respuesta dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.