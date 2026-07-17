SENADOR KUSANOVIC IMPULSA MESA DE TRABAJO CON JUNTAS DE VECINOS Y AUTORIDADES PARA ABORDAR LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS SECTORES PERIURBANOS

​Con el objetivo de establecer un canal permanente de diálogo entre la comunidad y los organismos públicos, el senador Alejandro Kusanovic, está impulsando una mesa de trabajo junto a representantes de juntas de vecinos de distintos sectores periurbanos y rurales de Punta Arenas.



La iniciativa busca coordinar soluciones concretas a las principales necesidades de estos sectores, que han experimentado un importante crecimiento durante los últimos años. En una primera etapa, el parlamentario se reunió con dirigentes de las Juntas de Vecinos de Barranco Amarillo, Virgen de la Covadonga, Los Cerros y Llau Llau Alto, con el propósito de conocer en detalle sus principales inquietudes y avanzar en una agenda de trabajo con los servicios públicos competentes.



La presidenta de la Junta de Vecinos Virgen de la Covadonga N.° 56, Ruth Soto, valoró la instancia y destacó la importancia para que las autoridades conozcan directamente la realidad que viven las familias del sector: "Estamos muy agradecidos de que el senador haya abierto este espacio de trabajo. Esperamos que sea una puerta de ayuda para nuestro sector, porque vivimos una situación muy compleja con el alcantarillado. No es un lujo, es una necesidad urgente. La contaminación provocada por las fosas sépticas afecta nuestra calidad de vida, genera malos olores, problemas sanitarios e incluso situaciones de discriminación que viven nuestros niños en los colegios. Además, las características del terreno dificultan aún más el funcionamiento del sistema y hoy también enfrentamos la proliferación de roedores", señaló la dirigenta.



Como parte de este trabajo, el senador convocó a una reunión con el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, quienes sostuvieron un diálogo directo con los dirigentes vecinales para abordar materias relacionadas con proyectos de urbanización, seguridad vial, mejoramiento de caminos y soluciones de alcantarillado.



Durante el encuentro se analizaron temas prioritarios para los habitantes del sector norte y norponiente de Punta Arenas, entre ellos la futura construcción de la rotonda proyectada en el "Paso de la Muerte", el mejoramiento de caminos interiores, iniciativas de urbanización y la necesidad de avanzar en soluciones definitivas de saneamiento para sectores que han registrado un sostenido crecimiento poblacional.



El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, destacó el trabajo desarrollado durante los últimos meses y valoró la coordinación impulsada por el parlamentario:



"Prontamente vamos a comunicar noticias muy positivas para los vecinos de Capitán Guillermo y de los sectores norte de la ciudad. Llevamos cerca de 90 días trabajando con nuestros equipos técnicos para sacar adelante proyectos importantes, tal como nos ha solicitado el Presidente de la República. Instancias como ésta, facilitadas por el senador Kusanovic, son muy valiosas porque permiten reunir a todos los actores que pueden contribuir a concretar estas iniciativas", indicó.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, calificó la reunión como altamente constructiva y comprometió un trabajo en terreno junto a los dirigentes vecinales:



"Estas instancias son muy positivas porque nos permiten cumplir con nuestra principal misión, que es servir a las personas. Hemos acordado reunirnos directamente en los distintos sectores para revisar cada uno de los problemas junto a nuestros equipos técnicos y evaluar las soluciones que correspondan. Muchas veces son precisamente estos vecinos quienes más requieren el apoyo del Estado debido a las dificultades asociadas a la distancia, el estado de los caminos o la falta de infraestructura sanitaria", sostuvo.



En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos Llau Llau Alto, Rosa Manki, destacó los avances alcanzados a través de esta instancia de coordinación.



"Se nota que existe un avance respecto de los proyectos que vienen para nuestros sectores y sabemos que, trabajando en conjunto, podremos seguir avanzando para entregar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos", expresó.



El senador Alejandro Kusanovic señaló que esta mesa de trabajo tendrá continuidad y permitirá realizar un seguimiento permanente a los compromisos asumidos por los distintos servicios públicos: "Los sectores periurbanos y rurales necesitan una respuesta coordinada del Estado. Nuestro compromiso es seguir reuniendo a los vecinos con las autoridades para que los problemas se conozcan de primera fuente, se prioricen y se transformen en soluciones concretas. Este trabajo recién comienza y continuará hasta que veamos avances reales en la calidad de vida de las familias", concluyó el parlamentario.

