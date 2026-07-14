ENAP PROYECTA UNA NUEVA ETAPA DE CRECIMIENTO EN MAGALLANES CON EXPLORACIÓN, MODERNIZACIÓN E INVERSIONES POR US$648 MILLONES

Una intensa agenda de trabajo desarrolló esta semana en Magallanes el gerente general de ENAP, Julio Friedman Encina, quien participó este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para abordar los principales proyectos que la empresa impulsa en la región y los desafíos que enfrenta en materia de exploración, infraestructura, transición energética y fortalecimiento financiero.

Durante la entrevista, Friedman destacó que Magallanes continúa siendo una de las zonas estratégicas para el desarrollo de la empresa, concentrando importantes inversiones destinadas a asegurar el abastecimiento energético del país y generar nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

"Este es tal vez de los lugares que tenemos en ENAP, donde tenemos más concentrada inversión", señaló, agregando que la región reúne desafíos asociados al gas natural, la producción de crudo y el desarrollo del hidrógeno verde, donde la empresa busca transformarse en un articulador de infraestructura para futuras inversiones.

Uno de los principales ejes de la visita fue conocer en terreno el avance del programa de sísmica 3D que ENAP ejecuta en Tierra del Fuego, una iniciativa que no se realizaba desde hace más de una década y que permitirá identificar con mayor precisión nuevas reservas de hidrocarburos.

"Todavía hay gas en esta región. Podemos eventualmente encontrar crudo, es parte de la ecuación y por lo tanto yo estoy tremendamente optimista que este trabajo detalle que es de punta", afirmó.

El ejecutivo explicó que actualmente se desarrolla un extenso levantamiento geológico mediante 13 camiones especializados y más de 17 mil receptores distribuidos en cientos de kilómetros cuadrados, tecnología comparable a la utilizada en importantes desarrollos internacionales como Vaca Muerta.

Toda esa información permitirá definir con mayor precisión los próximos pozos exploratorios y será utilizada junto a una nueva torre de perforación que ENAP licita actualmente y que comenzará a operar durante el primer semestre del próximo año.

"Estamos licitando una nueva torre de perforación que va a estar operativa en el primer semestre del próximo año con una nueva tecnología", anunció.

Garantizar el suministro de gas

Friedman sostuvo que uno de los principales objetivos de ENAP es asegurar el abastecimiento de gas natural tanto para los hogares como para la industria regional.

"Estamos en condiciones de abastecer nuevas demandas de gas natural", afirmó, destacando que la empresa ha podido responder al incremento en los requerimientos de Metanex gracias a la disponibilidad de reservas.

Según explicó, esta capacidad también constituye un factor relevante para atraer nuevas inversiones industriales a Magallanes, al ofrecer energía competitiva y con disponibilidad de largo plazo.

Balance tras el incidente en Posesión

Consultado por el incidente ocurrido en diciembre de 2025 en la planta Posesión, Friedman recordó que la empresa inició inmediatamente las investigaciones y destacó que, pese a la emergencia, el suministro domiciliario nunca se interrumpió.

"El suministro de gas no se interrumpió, hubo un diálogo con las autoridades y una respuesta a la población muy, muy rápida", indicó.

Añadió que las reparaciones permitieron restablecer completamente las operaciones en poco más de cuarenta días, asegurando el abastecimiento para el actual invierno.

Modernizar la infraestructura

Respecto de los desafíos para el nuevo período al frente de ENAP, Friedman señaló que uno de los focos será modernizar la infraestructura estratégica de la empresa en Magallanes.

Explicó que, si bien varios proyectos privados de hidrógeno verde han postergado sus decisiones de inversión, ello permitió a ENAP realizar estudios sobre sus terminales marítimos, capacidad de almacenamiento y la refinería Gregorio, instalaciones que ahora buscan modernizar para potenciar futuras oportunidades de negocio.

"Tenemos discusiones con el directorio bien profunda respecto a esas inversiones, pero además la modalidad de realizar esas inversiones", sostuvo.

Asimismo, indicó que la empresa busca atraer nuevos inversionistas que aporten experiencia y recursos para fortalecer la infraestructura logística regional.

Gas natural como combustible de transición

En materia energética, Friedman reiteró que el gas natural seguirá desempeñando un papel clave durante la transición hacia una matriz más limpia.

"Hay un gran consenso que el gas natural tiene un gran rol", afirmó, agregando que Magallanes posee una posición privilegiada gracias a su capacidad para producir y exportar gas licuado.

El gerente general señaló que el desafío será aumentar la competitividad de la producción regional mediante inversiones que permitan ampliar las exportaciones y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

ENAP fortalece su posición financiera

Durante la conversación también abordó la reciente mejora en la clasificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings, destacando que representa un reconocimiento a la gestión realizada por la empresa.

"ENAP es la única petrolera en América Latina que tiene grado de inversión", afirmó.

Explicó además que la clasificadora mejoró el perfil crediticio individual de la compañía, reconociendo su capacidad financiera más allá del respaldo estatal.

Finalmente, destacó el aporte que la empresa realiza al Estado mediante dividendos e impuestos.

"Entre los dividendos de 700000000 de dólares, más el pago de impuestos que estamos haciendo 240000000 de dólares (...) son casi 1000 millones de dólares en un periodo de 12 meses de aporte a las arcas fiscales", concluyó.

Friedman cerró la entrevista señalando que ENAP continuará impulsando nuevas inversiones en Magallanes y manifestó su confianza en que la región seguirá generando "varias noticias en el futuro" asociadas al desarrollo energético y a la seguridad del abastecimiento de gas para sus habitantes.





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