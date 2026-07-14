CRECIMIENTO MODERADO DEL EMPLEO EN MAGALLANES CON MAYOR INCIDENCIA DEL EMPLEO FEMENINO Y DESAFÍOS EN CALIDAD LABORAL

El Termómetro Laboral julio 2026 elaborado por el Observatorio Laboral de Magallanes, que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, presenta los principales resultados del mercado laboral regional para el trimestre marzo–mayo de 2026, evidenciando un crecimiento moderado de la ocupación, en un contexto de menor dinamismo económico.

Para este trimestre móvil el número de personas ocupadas en la región alcanzó 99,7 mil, lo que representa una variación anual de 2,0%. En tanto, las personas asalariadas totalizaron 77,5 mil, con un aumento de 2,5% en doce meses.

Estos resultados se observan en un escenario donde el Producto Interno Bruto (PIB) regional registró una contracción de -1,3% en el primer trimestre de 2026, mientras que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) no minero creció moderadamente en 0,4% en abril.

Participación y ocupación por sexo

El incremento de la ocupación regional está explicado principalmente por el aumento del empleo en mujeres, en un contexto de mayor participación laboral femenina.

La tasa de participación de las mujeres alcanzó 62,6%, con un aumento de 2,9 puntos porcentuales (p.p.) en doce meses. En tanto, la tasa de ocupación femenina llegó a 57,1%, registrando un incremento anual de 2,3 puntos porcentuales.

En contraste, los hombres presentan una disminución en sus tasas de participación y de ocupación en el mismo periodo.

Condiciones del empleo

El aumento del empleo se produce junto con cambios en indicadores asociados a la calidad del trabajo. En este sentido, se observa una tasa de desocupación de 6,5%, con incremento anual de 0,5 p.p. y una tasa de ocupación informal de 22,3%, una de las más bajas a nivel país. La tasa de tiempo parcial involuntario es de 6,8%, con un aumento de 2,2 p.p. en doce meses.

Las mujeres continúan presentando una mayor tasa de subutilización por insuficiencia de horas (8,2%), en comparación con los hombres (4,4%), registrando además un mayor incremento anual de (+2,6 p.p.).

Francisca Astorga, Analista del Observatorio Laboral de Magallanes señaló que “el empleo regional muestra un crecimiento moderado, impulsado principalmente por el aumento de la ocupación femenina. No obstante, al tratarse de una medición mensual, estos resultados deben interpretarse con cautela y como parte de una tendencia en evolución, sobre todo frente al contexto económico nacional. Más allá de la creación de empleo, se debe observar las características de los puestos de trabajo que se están generando, especialmente en materia de informalidad, insuficiencia de horas y subutilización de competencias, tanto para las mujeres como los hombres".

Comparación nacional

A nivel comparado, la región de Magallanes mantiene indicadores favorables: segunda menor tasa de desocupación del país (6,5%), segunda mayor tasa de ocupación (64,5%) y mayor tasa de participación laboral nacional (69,0%).

El Seremi de Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, señaló que “el Termómetro Laboral confirma que Magallanes sigue destacando a nivel nacional, con la mayor tasa de participación laboral, la segunda mayor tasa de ocupación y la segunda menor desocupación del país. Estos resultados reflejan que, cuando se impulsa el crecimiento, la inversión y el empleo formal, se generan más oportunidades para las personas. Como Gobierno seguiremos trabajando para consolidar estos avances y avanzar hacia empleos de mayor calidad para todos los habitantes de la región. No obstante, hay desafíos importantes: La desaceleración de la actividad económica y algunos indicadores asociados a la calidad del empleo nos exigen redoblar los esfuerzos para seguir impulsando la inversión, y promover empleos formales y de calidad".

El Termómetro Laboral se elabora a partir de información proveniente de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas, registros administrativos del Índice de Remuneraciones (IR), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y estadísticas macroeconómicas del Banco Central de Chile, permitiendo un análisis integrado y actualizado del mercado laboral regional.

El reporte completo se encuentra disponible en: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/07/Termometro-Laboral-Region-de-Magallanes.pdf

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