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11 de julio de 2026

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE FAMILIAS DE ACOGIDA RECIBEN IMPLEMENTOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN MAGALLANES

La entrega se realizó en el marco de la iniciativa "Invierno Activo" y beneficiará a 48 niños, niñas y adolescentes del programa Familias de Acogida de Punta Arenas y Cabo de Hornos.

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Niños, niñas y adolescentes del programa Familias de Acogida (FAE) Punta Arenas-Cabo de Hornos recibieron implementos destinados a promover la actividad física y la recreación durante el invierno. La iniciativa forma parte del programa "Invierno Activo", impulsado por el Sistema Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y busca fomentar hábitos de vida saludables entre los beneficiarios y sus cuidadores.

Los elementos recreativos fueron entregados a los equipos profesionales del programa FAE, ejecutado por la Fundación Esperanza y perteneciente al programa de Cuidado Alternativo Familiar del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, serán distribuidos entre los 48 niños, niñas y adolescentes que forman parte de esta modalidad de cuidado.

En la actividad participaron la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; el seremi del Deporte, Jacques Roux Vidal; y la directora subrogante del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Lorena Guala Vivar. Las autoridades destacaron la importancia de incentivar la actividad física durante el invierno, especialmente en una región donde las condiciones climáticas pueden limitar las actividades al aire libre.

La directora del programa FAE Punta Arenas-Cabo de Hornos, Hatia Carrasco Barreiro, valoró la entrega de los implementos y señaló que contribuirán a fortalecer las actividades recreativas y deportivas con los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se informó que la iniciativa "Invierno Activo" continuará durante este año con nuevas entregas dirigidas a usuarios del programa Vínculos en Puerto Natales y Porvenir.


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