27 de junio de 2026
MÁS ALLÁ DEL VOLUNTARIADO: FUNDACIÓN BUSCA TUTORES PARA ACOMPAÑAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RESIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN
La campaña de Fundación Sembrar Futuro permanecerá abierta hasta el 30 de julio y busca incorporar voluntarios que acompañen a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia mediante talleres de fin de semana orientados al desarrollo socioemocional.
Fundación Sembrar Futuro abrió una convocatoria para sumar tutores y tutoras voluntarias que acompañen a niños, niñas y adolescentes que residen en centros del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. La campaña estará vigente hasta el 30 de julio y contempla un programa de acompañamiento que se desarrolla durante un año, mediante talleres grupales realizados los fines de semana.
La iniciativa busca fortalecer el desarrollo socioemocional de los participantes a través de vínculos estables y significativos. Durante las sesiones, los voluntarios apoyan el desarrollo de habilidades como la confianza, la expresión emocional y la construcción de relaciones saludables mediante actividades lúdicas, conversación y escucha activa.
El director ejecutivo de Fundación Sembrar Futuro, Darío Ovalle, señaló que la presencia constante de adultos comprometidos contribuye al desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, invitó a personas que residen en las comunas de Lo Barnechea, La Pintana, La Reina y Peñalolén a postular y formar parte del programa.
La organización explicó que la convocatoria está dirigida a personas con disposición para asumir un compromiso sostenido y asistir regularmente a las jornadas. Si bien se valora la experiencia previa en voluntariado o trabajo comunitario, este no es un requisito excluyente. Quienes deseen participar podrán postular hasta el 30 de julio y conocer más detalles sobre el proceso de incorporación.
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Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.
Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.