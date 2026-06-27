MÁS ALLÁ DEL VOLUNTARIADO: FUNDACIÓN BUSCA TUTORES PARA ACOMPAÑAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RESIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN

Fundación Sembrar Futuro abrió una convocatoria para sumar tutores y tutoras voluntarias que acompañen a niños, niñas y adolescentes que residen en centros del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. La campaña estará vigente hasta el 30 de julio y contempla un programa de acompañamiento que se desarrolla durante un año, mediante talleres grupales realizados los fines de semana.

La iniciativa busca fortalecer el desarrollo socioemocional de los participantes a través de vínculos estables y significativos. Durante las sesiones, los voluntarios apoyan el desarrollo de habilidades como la confianza, la expresión emocional y la construcción de relaciones saludables mediante actividades lúdicas, conversación y escucha activa.

El director ejecutivo de Fundación Sembrar Futuro, Darío Ovalle, señaló que la presencia constante de adultos comprometidos contribuye al desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, invitó a personas que residen en las comunas de Lo Barnechea, La Pintana, La Reina y Peñalolén a postular y formar parte del programa.

La organización explicó que la convocatoria está dirigida a personas con disposición para asumir un compromiso sostenido y asistir regularmente a las jornadas. Si bien se valora la experiencia previa en voluntariado o trabajo comunitario, este no es un requisito excluyente. Quienes deseen participar podrán postular hasta el 30 de julio y conocer más detalles sobre el proceso de incorporación.