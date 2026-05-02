EXPERTOS ADVIERTEN POR IMPACTO DEL USO EXCESIVO DE REDES SOCIALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

El uso de redes sociales en niños, niñas y adolescentes genera creciente preocupación en el ámbito educativo y de la salud. Especialistas advierten que la sobreexposición a contenidos digitales está impactando el desarrollo emocional, cognitivo y social, en un contexto donde el acceso a internet supera el 80% de los hogares en Chile, principalmente a través de dispositivos móviles.

En este escenario, la regulación que restringe el uso de celulares en salas de clases, implementada desde el inicio del año escolar 2026, busca abordar parte del problema. Sin embargo, profesionales de Interclínica señalan que el fenómeno trasciende el espacio educativo, evidenciándose en señales como irritabilidad, ansiedad, alteraciones del sueño y dificultades para desconectarse de los dispositivos.

Desde el ámbito del aprendizaje, advierten que el consumo constante de contenidos breves afecta la capacidad de concentración. Esto se traduce en dificultades para sostener la atención en tareas más largas o complejas, impactando directamente en el rendimiento académico y en la disposición frente al estudio.

Asimismo, el uso intensivo de redes sociales estaría modificando la forma en que los jóvenes se relacionan. Si bien facilitan el contacto, estas plataformas pueden desplazar la interacción presencial, limitando el desarrollo de habilidades sociales y la expresión emocional en contextos reales.

Especialistas también alertan sobre el funcionamiento de estas aplicaciones, que utilizan mecanismos de recompensa variable —similares a los juegos de azar— para mantener la atención del usuario. Esto dificulta la autorregulación, especialmente en menores de edad, quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a este tipo de estímulos.

Finalmente, se enfatiza el rol de los adultos en el acompañamiento del uso de la tecnología, estableciendo límites claros y promoviendo espacios sin pantallas. Advierten que cuando el uso del celular interfiere con el sueño, el ánimo, el rendimiento escolar o las relaciones, se trata de una situación que requiere atención.





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