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2 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA TERRENO PARA CESFAM Y PROPONE ESTÁNDARES REGIONALES DE VIVIENDA ANTE VISITA MINISTERIAL

​Los oficios enviados al Ministerio de Vivienda abordan necesidades en salud primaria y acceso a soluciones habitacionales en la comuna.

CESFAM

La Municipalidad de Punta Arenas envió dos oficios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de la próxima visita del ministro Iván Poduje a la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Las solicitudes apuntan a priorizar el acceso a la vivienda y avanzar en infraestructura de salud primaria para la comuna.

Uno de los documentos plantea evaluar el traspaso de un terreno del Serviu al municipio para la construcción del nuevo Cesfam Carlos Ibáñez, considerando que el actual recinto se encuentra con su capacidad sobrepasada. El alcalde Claudio Radonich señaló que resulta complejo ejecutar obras en el mismo lugar donde continúa la atención, por lo que se busca una alternativa que evite traslados para los usuarios del sector.

Entre las opciones propuestas figuran terrenos ubicados en el sector del ex Pudeto, específicamente en las intersecciones de Fagnano con Rancagua y Fagnano con Avenida Frei. Estas alternativas se enmarcan en el convenio de programación GORE-MINSAL, impulsado junto al Servicio de Salud Magallanes, con el objetivo de avanzar en un recinto moderno y con mejores condiciones de atención.

En paralelo, el segundo oficio propone establecer una política regional de vivienda que defina estándares habitacionales y amplíe los criterios de acceso a subsidios como el DS-49. Desde el municipio manifestaron preocupación por la disminución en la superficie y condiciones de algunas soluciones habitacionales recientes, en comparación con proyectos desarrollados en años anteriores.

Asimismo, se planteó la necesidad de ampliar el acceso a estos beneficios, considerando que actualmente están dirigidos principalmente al 40% más vulnerable. La propuesta busca incorporar a grupos de clase media, adultos mayores y otros segmentos que hoy quedan fuera, con el objetivo de promover mayor diversidad en los proyectos habitacionales.

Desde el municipio indicaron que ambas solicitudes buscan abrir una discusión sobre planificación urbana, acceso a la vivienda e infraestructura pública en Punta Arenas, considerando las condiciones territoriales y climáticas propias de la región.


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