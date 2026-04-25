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25 de abril de 2026

CENTRO DE RESCATE CANINO MUNICIPAL RECIBE DONACIÓN DE JUGUETES PARA MEJORAR BIENESTAR ANIMAL EN PUNTA ARENAS

​El aporte busca fortalecer la estimulación, conducta y procesos de adopción de los perros del canil municipal.

CENTRO DE RESCATE CANINO MUNICIPAL (5)

Una donación de juguetes especializados recibió el Centro de Rescate Canino Municipal de Punta Arenas, en una iniciativa impulsada por la tienda regional Cocobian en coordinación con la marca internacional Kong, con el objetivo de mejorar el bienestar físico y conductual de los animales.

Desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio destacaron que este tipo de implementos permite disminuir el estrés de los perros, favorecer su relajación y potenciar su socialización, aspectos fundamentales para avanzar en procesos de adopción responsable.

Actualmente, el recinto alberga a 38 canes, los que participan en jornadas de adopción que se realizan cada sábado. Profesionales del área indicaron que estas herramientas contribuyen al desarrollo mental y físico de los animales, mejorando su calidad de vida mientras esperan integrarse a un hogar.

La iniciativa también contempló una capacitación técnica sobre el uso de estos dispositivos como herramientas de enriquecimiento ambiental, abordando su impacto en la conducta y bienestar de los perros.

Desde el municipio valoraron la colaboración público-privada, señalando que este tipo de acciones permite fortalecer el trabajo que se realiza en el centro, incorporando nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de los animales y facilitar su adopción.


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