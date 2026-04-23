Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPECTO PROYECTO DE LEY RECONSTRUCCIÓN NACIONAL ”ESTE PROYECTO ES LA CORRECCIÓN QUE CHILE NECESITABA HACE MÁS DE UNA DÉCADA”

​Este miércoles el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, que busca la generación de miles de puestos de empleo, reducir la permisología y reactivar económicamente al país.

diputadoriquelme

Luego que en la mañana de este miércoles, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresara a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, aseguró que la iniciativa “permitirá volver a generar miles de empleos en el corto plazo, llegar a un crecimiento del 4% anual, con un desempleo bajo el 6,5% en 2030 y tener un equilibrio fiscal recuperado, tras la desastrosa gestión de la administración anterior”.

El legislador recordó que la reforma tributaria de 2014 —que elevó el impuesto de primera categoría al 27%, por encima del promedio OCDE de 24%— y una complejidad regulatoria conocida como permisología “desalentaron la inversión privada y frenaron la creación de empleo formal”.

Riquelme recalcó que en materia de reconstrucción física, se “contempla financiar de más de 4 mil viviendas para afectados por incendios, mientras que lo que se refiere a reconstrucción económica, se busca una exención temporal de IVA a viviendas nuevas, reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, el establecimiento de la integración total del sistema tributario, un crédito por empleo formal para proteger puestos de trabajo, invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares, y exención de contribuciones a mayores de 65 años sobre su primera vivienda, lo que será muy beneficioso para los habitantes de la región de Magallanes".

El diputado aseguró que este proyecto “es la corrección que Chile necesitaba hace más de una década: menos impuestos a las empresas, más certeza para invertir y un crédito directo para proteger cada puesto de trabajo formal.”

“Las metas proyectadas son concretas: 180 mil nuevos empleos en el corto plazo, reducción de la tasa de desempleo del 8,3% al 6,5% hacia 2030, con un crecimiento promedio del 4% anual”, subrayó el diputado republicano.

Por último, Riquelme afirmó que Chile “lleva doce años estancado. La reforma tributaria de 2014 no generó la riqueza que prometió: contrajo la inversión y destruyó miles de empleos. Hoy tenemos una tasa de desocupación del 6,2% en la región, con chilenos buscando trabajo sin encontrarlo y uno de cada cinco jóvenes desempleado”.

Estado plaza

CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

Leer Más

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

Estado plaza
nuestrospodcast
seremihospnatales

AUTORIDADES DETECTAN BRECHAS Y PROYECTAN MEJORAS EN SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE PUERTO NATALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
diputadoriquelme

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPECTO PROYECTO DE LEY RECONSTRUCCIÓN NACIONAL ”ESTE PROYECTO ES LA CORRECCIÓN QUE CHILE NECESITABA HACE MÁS DE UNA DÉCADA”

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
subderemagallanes

JEFE REGIONAL SUBDERE JAVIER LABRÍN DESTACA COORDINACIÓN REGIONAL POR EL PEDZE Y ENTREGA DE FONDOS DEL ROYALTY EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
delibera2026

ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DESDE 7° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO PODRÁN POSTULAR PARA PARTICIPAR DEL TORNEO DELIBERA 2026