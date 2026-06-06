CARTA AL DIRECTOR: NIÑERAS DIGITALES Y CALLES VIOLENTAS: LA SOLEDAD DE LOS JÓVENES

Señor Director:

Punta Arenas históricamente se ha enorgullecido de ser un refugio de tranquilidad en el extremo sur. Todavía en 2024, distintos estudios nos posicionaban como la comuna más segura de Chile. Sin embargo, tal como advirtieron nuestras autoridades locales en su momento, esa estadística no debía generar autocomplacencia.

Las calles, los centros comerciales y, lo que es más grave, nuestros espacios educativos, están siendo escenario de una brutalidad impensada. Tengo 20 años y hace muy poco tiempo estaba en el colegio; por eso, me impacta ver cómo las dinámicas han cambiado tan drásticamente. Las riñas estudiantiles han escalado a peleas con armas blancas u objetos contundentes a la salida de clases.

Ante esta ola de inseguridad, es fácil exigir exclusivamente mayor dotación policial o culpar a las instituciones, pero el problema tiene una raíz más profunda. Se justifica esta agresividad repitiendo que "los tiempos han cambiado", pero rara vez se cuestiona cómo ha cambiado la forma de educar desde los hogares.

Hoy veo cómo la contención, los límites y el tiempo de calidad están siendo reemplazados por la inmediatez de la tecnología. Resulta cotidiano observar a niños pequeños hipnotizados por una pantalla en sus coches, usando un dispositivo móvil como "niñera digital" para no invadir los tiempos de los adultos. Este aislamiento temprano fomenta un individualismo feroz y una nula gestión de la frustración.

A mi generación, y a las anteriores, los deportes y las actividades socioculturales nos entregaron herramientas invaluables. En una cancha aprendimos que el adversario es necesario, que el respeto es intransable y que somos parte de un equipo. Actualmente, es triste ver cómo esos entornos seguros están siendo desplazados por el encierro tecnológico y el abandono del rol formativo.

La inseguridad no es un destino ineludible para Magallanes, pero para recuperar nuestra paz, no basta con delegar la responsabilidad al Estado. Es urgente que el mundo adulto retome su rol activo en la crianza y deje de normalizar la violencia. Los niños y adolescentes de hoy no se acostumbraron a estar solos por decisión propia; lamentablemente, la sociedad los fue dejando apartados.

Monserrat Chodil Soto

Estudiante de Periodismo

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