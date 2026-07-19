SERNAC EMITE ALERTA DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS TOYOTA LAND CRUISER Y LEXUS UX VENDIDOS ENTRE 2023 Y 2025

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos Toyota Land Cruiser y Lexus UX comercializados en Chile entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, debido a un posible error de software en el tablero de instrumentos que podría afectar la visualización de información relevante para la conducción.

Según informó el organismo, la falla puede provocar que el área de gráficos 3D del tablero permanezca en blanco durante el encendido del vehículo, impidiendo que se desplieguen advertencias relacionadas con la presión de aceite del motor, la temperatura del refrigerante, la carga eléctrica y otros mensajes de seguridad.

El Sernac advirtió que esta situación podría aumentar el riesgo de daños graves al motor o de un accidente, al impedir que el conductor detecte oportunamente una falla del vehículo. La alerta fue emitida por Toyota Chile S.A., que llamó a los propietarios a verificar si sus automóviles forman parte de los números de chasis (VIN) afectados.

Quienes posean alguno de estos modelos deberán revisar el listado publicado por el Sernac y, en caso de estar incluidos, contactar a Toyota o Lexus para coordinar una inspección. La empresa informó que la revisión y, de ser necesario, la actualización del software o la reparación correspondiente se realizarán sin costo para los consumidores.